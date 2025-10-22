Grandes colas y 'sold out' en apenas dos horas para el concierto de Barry B en Santiago: "Que locura! Nunca vin tanta xente!"

En torno a dos horas duraron las cerca de 800 invitaciones que el Concello de Santiago ponía este miércoles a disposición de la juventud compostelana en el Centro Sociocultural del Ensanche para asistir a los conciertos de Barry B y las bandas gallegas Ginko Biloba, Futuro Alcalde y Amaramar, que tendrán lugar el próximo jueves, 30 de octubre, en la Sala Capitol.

Tanto el concierto del artista arandino como el de las bandas gallegas -que conforman el cartel del festival 'Música no atardecer'-, fueron las dos propuestas más votadas por la juventud compostelana en el proceso 'Compostela Decide', en el amparo de los Orzamentos Participativos del área de Mocidade de Santiago.

Cartel oficial del concierto de Barry B en Santiago / Concello de Santiago

Sold out

Si bien los conciertos como ayer desvelaba Raxoi son gratuitos, es necesario retirar previamente una invitación para poder asistir.

A este respecto, dichas invitaciones se pusieron a la venta este miércoles en el Centro Sociocultural del Ensanche desde las 16.30 horas: unas 800 disponibles que volaron en apenas dos horas.

"Houbo colas tremendas. Nunca vin tanta xente!", explicaba una de las trabajadoras a EL CORREO GALLEGO del SCS compostelano ante el éxito rotundo.

Explica que ya se habían formado las primeras colas antes de la apertura del centro, las cuales estaban llenas "especialmente de estudiantes". "Que locura!", agregaba.

Horarios de los conciertos

Solo los más madrugadores pudieron hacerse con las invitaciones, pues en apenas dos horas podía verse un cartel colgado en el CSC anunciando el sold out.

Horarios del festival 'Música no atardecer' / Concello de Santiago

Los conciertos arrancarán a partir de las 19.30 horas. Los primeros en subirse al escenario serán Ginko Biloba, seguidos de Futuro Alcalde (a las 20.15 horas) y Amaramar (a las 21.10 horas).

Seguidamente será el turno de Barry B, encargado de poner el broche de oro a la jornada.