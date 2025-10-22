O estudantado da USC debate sobre a participación universitaria e a saúde mental
Este mércores celébrase en Santiago a terceira edición das Xornadas de Convivencia e Formación Universitaria organizada polo Consello do Estudantado
L.R.
Santiago celebra este mércores a terceira edición das Xornadas de Convivencia e Formación Universitaria, unha actividade que organiza o Consello do Estudantado da Universidade de Santiago para facilitar a integración e formación como parte activa da vida na universidade. No campus de Lugo esa sesión celebrouse o pasado martes 14 de outubro.
O programa dos dous días está integrado por charlas, obradoiros prácticos, formacións e dinámicas participativas arredor de temas clave como os dereitos do estudantado, a participación universitaria, a saúde mental, os primeiros auxilios, a carreira investigadora, as habilidades comunicativas, os recursos para o estudo e moitos outros contidos de interese. Ademais, cóntase coa colaboración de diversas asociacións universitarias.
A xornada compostelá comezou cunha dinámica de grupo no salón de actos de Ciencias Políticas e Sociais para logo estenderse por diferentes centros do campus universitario.
As xornadas están especialmente pensadas para persoas de primeiro e segundo curso, pero están abertas a todo o estudantado da USC, xa que os contidos e actividades «poden resultar proveitosos para calquera persoa interesada en coñecer mellor a Universidade».
