La renta media se dispara 1.200 euros en Santiago: la segunda mayor de Galicia

Los compostelanos vivieron el crecimiento de su renta media más alto desde que existen datos oficiales al respecto. Esa es la contundente conclusión que deja el Atlas de distribución de renta de los hogares elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el organismo estatal, este concepto creció en la capital gallega entre casi 1.200 euros entre 2022 y 2023, la cantidad más alta de la serie histórica. En concreto pasó de 16.373 a 17.514 euros, lo que supone un repunte interanual de casi el 7 %. Si nos remontamos cinco años atrás, la subida es de prácticamente el 20 %.

En el contexto de los concellos gallegos, Santiago mantiene la segunda posición en renta media por persona, solo por detrás de Oleiros, donde la cuantía es de 19.797 euros. El top 5 del ranking está copado por municipios de la provincia de A Coruña y lo completan Bergondo (17.241 euros), A Coruña (17.157 euros) y As Pontes (17.107 euros). La capital gallega lidera la lista, por lo tanto, entre las grandes urbes de la comunidad, con la ciudad herculina en el segundo puesto y el resto con cifras muy próximas entres si, que oscilan entre los 15.483 euros de Pontevedra y los 15.082 euros de Lugo.

Renta por hogares

El INE recoge además el crecimiento de la renta media por hogar. En este capítulo Santiago se apea del podio gallego y figura como el quinto municipio con 41.435 euros en 2023. La cuantía supone un crecimiento de 2.300 euros con respecto al año anterior, un repunte del 5,7 %. Entre los concellos gallegos con los hogares más ‘ricos’ sobresale con claridad Oleiros al alcanzar los 51.645 euros. Por delante de Compostela se encuentran también Nigrán (43.774 euros), Bergondo (43.939 euros) y Teo (42.504 euros).

Atendiendo a las ciudades, en este apartado Santiago sigue siendo la que cuenta con los hogares más acaudalados al ser la única que está por encima de 40.000 euros de media. Le siguen A Coruña (39.801 euros), Vigo (38.846 €), Pontevedra (36.853 €), Lugo (34..879 €), Ourense (34.321 €) y Ferrol (32.592€).

Los hogares más acomodados, en el Ensanche

Teniendo en cuenta estas cifras, el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas, analiza que «os espazos urbanos son máis ricos, que Coruña, Vigo e Santiago son líderes». El economista, al constatar que los municipios de las áreas metropolitanas de las dos urbes de mayor tamaño cuentan con rentas superiores, valora que «o proceso de periurbanización da Coruña e Vigo, con concellos na coroa urbana que mesmo adiantan ao concello central, é menos intenso en Santiago, cun Ensanche que segue sendo moi relevante como residencia dos fogares máis acomodados».

Y es que precisamente el Ensanche vuelve a situarse como el distrito de Santiago con las rentas más altas. Así, en calles como Xeneral Pardiñas, Doutor Teixeiro, Montero Ríos o Gómez Ulla, la renta media se sitúa en más de 25.000 euros por persona. En el otro extremo de la balanza, con menos de la mitad viven los residentes de viales como Quiroga Palacios, Puente la Reinay Home Santo, o de barrios como el de Vite. En estas zonas el montante total oscila entre 12.500 y 13.000 euros por habitante.

Procedencia de los ingresos

La mayor fuente de ingresos para los compostelanos son los salarios, que representan casi el 60 % del total, sin apenas haber experimentado variaciones en su importancia en los últimos años. Las pensiones es el segundo punto de origen más relevante, con casi un 22 %. Las prestaciones por desempleo suponen el 1 % tras haber registrado un pico del 3,6 % en la pandemia, mientras que el dinero llegado de otro tipo de prestaciones representa el 3 %. Por último, la cuantía obtenida a través de otros ingresos es del 14,3 %, tras haber experimentado un ligero repunte con respecto a hace un lustro.