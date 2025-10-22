“Crónicas de un paraguas en Santiago”

Ahí va Manolo, caminando valiente por Santiago bajo la borrasca Benjamín. Sí, Benjamín. Porque en Francia ya no nombran tormentas, ahora las bautizan como si fueran primos que vienen a la boda a liarla. Y vaya si la lía.

Según los expertos, hoy tenemos una “jornada de tiempo muy inestable en Galicia”. En otras palabras: llueve otra vez. Pero no una lluvia cualquiera, no. Esta es la lluvia “nivel experto”, esa que parece venir de lado, de abajo, y a veces del alma.

El parte meteorológico dice que se esperan “precipitaciones persistentes”. Persistentes, como ese amigo que te dice “venga, salimos un rato, no llueve tanto”. Mentira. A los cinco minutos estás calado hasta el alma y tu paraguas parece una antena parabólica intentando captar señal divina.

El Concello de Santiago cierra todos los parques y espacio verdes

Mientras tanto, el Concello de Santiago ya ha cerrado “todos los parques y espacios verdes”. No por precaución, sino porque a estas alturas el césped está considerando seriamente convertirse en arrozal.

Y ojo con el viento: “rachas intensas de hasta 75 km/h”. Eso no es viento, eso es un secador industrial del infierno. En Galicia no caminas, te desplazas en modo cometa.

Dicen también que en el litoral norte hay “alerta naranja por mar de fondo y olas de hasta 7 metros”. Perfecto para surfear si tu tabla es un barco de pesca y tu seguro de vida está pagado.

Pero ahí sigue Manolo, paraguas en mano, convencido de que un día se acostumbrará a esta lluvia. Spoiler: no lo hará. En Santiago no te acostumbras a la lluvia; ella se acostumbra a ti.