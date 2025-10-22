Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Benjamín: Santiago cierra sus parques por fuertes vientos y lluvia

La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento. Hay previsión de ráfagas superiores a 70 kilómetros por hora y precipitaciones puntualmente superiores a 15 l/m2

Dos personas caminan por delante de un acceso al parque Eugenio Granell de Santiago, cerrado por el temporal.

Dos personas caminan por delante de un acceso al parque Eugenio Granell de Santiago, cerrado por el temporal. / Jesús Prieto

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Benjamín, la primera borrasca de la temporada que afecta a Galicia, ya deja las primeras consecuencias. El anuncio de fuertes vientos en Santiago, de entre 70 y 80 kilómetros por hora, y lluvia puntualmente superior a 15l/m2, ha hecho que el Ayuntamiento ordenase esta mañana el cierre de todos los parques y espacios verdes del municipio. La medida se mantendrá mientras dure el riesgo. Por el momento no se han registrado incidentes. 

El oleaje, los fuertes vientos y las lluvias activan para la jornada de este miércoles los avisos en siete provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, con nivel naranja (importante) por oleaje estarán A Coruña y Lugo, con viento del oeste o suroeste de 62 a 74 km/h y mar combinada del oeste que dejará olas de hasta 6 metros.

Mientras, los avisos por vientos se activarán en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cantabria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Valladolid, Soria, La Rioja y Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles mineros y Cordillera y Picos de Europa), con vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) en Principado de Asturias, con viento del suroeste.

La AEMET prevé para este miércoles que se mantenga un aporte de humedad atlántica en la Península, que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. De este modo, únicamente en regiones mediterráneas y del nordeste, así como en Baleares, predominarán intervalos de nubes altas, mientras que en la mitad sur peninsular tenderá a despejar a lo largo del día.

Se esperan precipitaciones en Asturias, cordillera Cantábrica occidental y en especial en Galicia, donde es probable que sean persistentes y localmente fuertes. Además, al final del día, la entrada de un frente generalizará las lluvias en el tercio noroeste, que será de forma más intensa y con tormentas ocasionales en la comunidad gallega.

Borrasca Benjamín: Santiago cierra sus parques por fuertes vientos y lluvia

