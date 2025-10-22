HM La Esperanza de Santiago refuerza su servicio de cirugía plástica

El Grupo HM Hospitales refuerza su Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en Santiago con la incorporación de Rubén Álvarez al cuadro médico de HM La Esperanza. Con esta nueva apuesta, pretende potenciar la atención en procedimientos de cirugía estética facial y corporal y cirugía reconstructiva.

Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid, Rubén Álvarez es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Ha formado parte de unidades multidisciplinares de patología mamaria y tumores músculo-esqueléticos en centros de referencia como el Hospital Universitario Central de Asturias, el Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca y el Complejo Asistencial Universitario de León, donde ejerció como jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora de 2019 a 2022.

Trayectoria académica

Dentro del ámbito académico, es director del Curso Teórico-Práctico de Microcirugía del Hospital de León, profesor en el máster Innovación en Ciencias Biomédicas de la Universidad de León y autor de numerosas publicaciones científicas. Es miembro activo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (Secpre), la Asociación Española de Microcirugía, la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica y la Sociedad Gallega de Cirugía Plástica.

Su incorporación, según el director médico territorial de HM Hospitales, Pablo Asensio, supone "un importante refuerzo para nuestro cuadro médico", puesto que "se trata de un profesional con una amplia trayectoria tanto en el ámbito de la cirugía estética como de la reconstructiva, que hasta ahora desarrollaba su labor en León". Su llegada, recalca, "se enmarca en la apuesta del hospital por seguir creciendo con un equipo médico de excelencia y reconocido prestigio, en beneficio de nuestros pacientes".