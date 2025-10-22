Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes

La situación de insalubridad que está generando un hombre que vive semidesnudo en la praza de Cervantes moviliza de nuevo a los vecinos de la zona vieja compostelana. Esta persona sin hogar lleva meses cobijándose bajo los soportales que albergan el edificio Abanca, haciendo sus necesidades a plena luz del día ante la mirada de quienes pasan por el que es uno de los puntos neurálgicos del casco antiguo de Santiago y por donde pasan los peregrinos del Camino Francés.

A principios de este mes, comerciantes con negocios próximos al lugar y vecinos denunciaron este problema de convivencia a EL CORREO GALLEGO. Afirmaban que la situación es insostenible, y exigían al Concello que interviniera a través de sus Servicios Sociales. Raxoi definió entonces la situación como "enormemente complexa". Fuentes del Concello señalaban a este diario que, por un lado, los Servicios Sociales han realizado diversas intervenciones en los últimos años para intentar proporcionar alojamiento y ropa a este hombre. Por otro, en este caso se ha actuado tanto desde el ámbito judicial -hacer las necesidades en la calle se considera una infracción administrativa, no un delito penal- como desde el sanitario, pero hasta el día de hoy no se ha logrado solucionar el problema. Desde entonces han pasado 15 días.

Los vecinos piden el apoyo de los compostelanos

Desde hace años, personas en situación de exclusión social utilizan los soportales de Cervantes para resguardarse o como punto de reunión pero nunca, ninguna de ellas, había tenido este tipo de comportamientos. Por ello, desde la Asociación Cultural San Martiño Pinario, responsables entre otros actos de la popular fiesta '50 anos aló', acaban de crear una recogida de firmas a través de sus redes sociales para que las autoridades tomen medidas cautelares contra este hombre.

Para conseguir tal fin, desde la asociación lanzan el siguiente mensaje a la ciudadanía compostelana: "Solicitamos el apoyo de los vecinos de Santiago para el alejamiento del casco histórico de O.A.C., persona sin hogar que vive en la plaza de Cervantes, totalmente desnudo y que defeca y orina en la plaza, generando graves problemas de insalubridad para toda la población", apunta la publicación.

La misma situación Benidorm

Uno de los comentarios en la publicación realizada por la Asociación Cultural San Martiño Pinaro señala que la persona que actualmente vive en Cervantes también generó problemas de convivencia en Benidorm.

Captura del comentario realizado por Ángela en la publicación de la Asociación Cultural San Martiño Pinario / Facebook

Tal y como explica, la autora se llevó "una gran sorpresa" cuando, a principios de octubre, finalizó el Camino en Santiago y se encontró con este hombre en la emblemática plaza compostelana: "Vivo en Benidorm y está persona estuvo aquí, se le intentó ayudar, se fue unos días y volvió otra vez en el mismo plan, insultando, enseñando sus partes y haciendo sus necesidades donde quería, además de amenazar en los comercios que entraba... El día 2 de octubre estuve ahí en Santiago que terminaba mi etapa del Camino y lo vi, me llevé una gran sorpresa", explica.