Los vecinos del Ensanche insisten en adelantar el cierre del ocio nocturno: «Hay que evitar eses horarios onde a expresión da violencia non ten límites»

Modificar los horarios del ocio nocturno. Es una de las medidas que apoya la asociación de vecinos del Ensanche de Santiago, Raigame, para tratar de frenar el incremento de la violencia en el barrio, y sobre la que se debatió este miércoles en un encuentro de representantes de la Federación Galega contra a Contaminación Acústica (Fegacústica) con el grupo del Partido Popular en el Parlamento. «Solicitamos la equiparación con otras comunidades autónomas», comenta a EL CORREO GALLEGO, el presidente de Raigame, Xosé Manuel Durán, quien indica que la regulación de horarios es «competencia autonómica», si bien «os concellos teñen unha pequena marxe de manobra que poderían poñer en práctica como recentemente fixo Lugo e A Coruña». De esta manera hacen también hacen la petición al Concello de Santiago. Patricia Quintás, participó en nombre de Raigame, que está asociada a Fegacústica, y también estuvo presente en el encuentro Roberto Almuíña, presidente de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca.

Esta medida ayudaría a «mitigar os impactos dunha violencia esaxerada que se ve acentuada cando inxires alcohol ou drogas», una información que en anteriores ocasiones les tiene facilitado la Policía Nacional. «Hai que evitar eses horarios onde a expresión da violencia non ten límites», recalca.

«Os Concellos deben facer cumprir as normativas en vigor de horarios, licenzas ou conexión de sonómetros e así aforrabamos a metade dos problemas» Xosé Manuel Durán — Presidente da Asociación Raigame

En el encuentro se les facilitó a los parlamentarios una serie de «imaxes e grabacións do que padecen os veciños», los cuales «quedaron sorprendidos». Durán señala que su papel ahora es «concienciar e sensibilizar aos partidos políticos que son os que no último lugar teñen a capacidade de lexislar, para que sean conscientes do que sucede en moitos puntos de Galicia».

La propuesta de que la actividad de los pubs y discotecas cese a partir de las 04.00 horas, ya comentada en una anterior ocasión, «é só unha parte». Para Xosé Manuel Durán, es necesario que «os Concellos fixeran cumprir as normativas en vigor de horarios, licenzas ou conexión de sonómetros, con labores de prevención». Así, asegura, que «aforrabamos a metade dos problemas que están sufrindo os veciños».

Encuentro con la comisaria de la Policía Nacional el día 4 de noviembre

Con el fin de poner solución a las macropeleas en el Ensanche, Raigame tendrá en las próximas semanas más encuentros con las administraciones. El próximo 4 de noviembre Raigame se reunirá con el concelleiro Xan Duro y la Policía Local, a las 9.00 horas, según confirma Durán. Dos horas más tarde, a las 11.00, la asociación de vecinos mantendrá un encuentro con Nuria Palacios, comisaria de la Policía Nacional de Santiago.