Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 23 de octubre en Santiago?

Muestra sobre Lorca y Galicia por sus ‘Seis poemas galegos’

POESÍA. El claustro alto del Pazo de Fonseca ofrece una muestra sobre la relación entre el poeta granadino Federico García Lorca y Galicia. Conmemora el 90 aniversario de la primera edición del libro Seis poemas galegos. Se exhiben dos ejemplares que posee la Biblioteca Universitaria de la USC, y varios ejemplos de otras ediciones. Abierta hasta el próximo 28 de noviembre, en horario de lunes a viernes, de 11 h. a 14 h.y de 17 h. a 20.30 h., es una exposición de entrada libre. El 25 de octubre de 1916, García Lorca pisó Galicia por primera vez.

Por la izquierda: Cristina Cabada, Natividade González, Pilar Murias, Mabela Casal y Henrique Alvarellos en la presentación de la exposición sobre Lorca / Santi Alvite

Conciertos de la RFG, Lucía Aldao y Tannus

TRES CITAS. A las 19 horas, la Biblioteca Pública Ánxel Casal acoge un concierto gratis de Lucía Aldao y Pablo Silva con su proyecto PAVA. Y a las 21:30 h., Sergio Tannus & Agorat (Tannus a la guitarra con Rafa Morales al bajo y Ton Risco a la percusión; 10 euros). Y a las 11 h., en el Auditorio de Galicia, la Real Filharmonía de Galicia (RFG) con El Barroquista (gratis).

Amal: ‘Notes on Displacement’

El festival Amal ofrece, a las 21 horas, en el Teatro Principal, Notes on Displacement, un documental dirigido por Khaled Jarrar. La presentación corre a cargo del presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Martínez. Y ya mañana, la programación del certamen concluye con el pase de The encampments, película dirigida por Kei Pritsker y Michael T. Workman. Esta XXIII Semana de Cine Euroárabe Amal lleva por lema Todas somos Palestina.

Encuentros culturales con Lucía Solla y Daniel Lorenzo

DOS PROPUESTAS. Lucía Solla presenta en Santiago Comerás flores (Libros del Asteroide) a las 19:00 horas en la librería Numax. La autora va a estar acompañada por la escritora Ana Varela. Y por otra parte, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rsepas) organiza hoy en su sede (Plaza Salvador de Parga, número 4) una mesa de debate que protagoniza, a las 19,30 h., el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo. Ambas propuestas son de entrada libre.