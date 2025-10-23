Bouza exigirá que la partida por capitalidad llegue a siete millones: "La Xunta vuelve a castigar a Santiago"

El secretario general del PSdeG de Santiago y diputado en el Parlamento, Aitor Bouza, ha afirmado que su formación política "exigirá" que la partida que la Xunta de Galicia destina en concepto de capitalidad a Compostela llegue a los siete millones de euros en los presupuestos de 2026. Bouza ha considerado este jueves que el Gobierno que preside Alfonso Rueda "vuelve a castigar a Santiago de Compostela en estos presupuestos", por lo que exigirán "que la partida para la capitalidad llegue a los siete millones de euros", ha subrayado.

"El Partido Popular y el señor Rueda se felicitan de llegar a una partida (tres millones de euros) en el año 2025 que es aún menor a la que ya estaba consignada en los presupuestos en 2009", ha indicado. En este sentido, ha criticado al portavoz popular en el Ayuntamiento, Borja Verea, de quien dijo que "no tiene peso político respecto a su influencia en la Xunta, pero tampoco tiene un compromiso con los vecinos y vecinas de Compostela". "Una persona que quiere ser alcalde de esta ciudad no puede ir al Parlamento a votar a favor de unos presupuestos que relegan a la ciudad como lo hacen los que presenta el señor Rueda", ha señalado.

"El voto a favor de estos presupuestos del señor Verea será una traición absoluta a todos los vecinos y vecinas de Santiago, excepto que ahora rectifique, que es lo que nosotros pedimos, y aumenten esa aportación de la capitalidad al menos a los siete millones de euros, que es lo que dicen los propios informes", ha matizado. "La aspiración máxima tiene que ser conseguir esos fondos y no se puede renunciar a ellos cuando el desprecio viene por parte la Xunta al no convocar ni a los propios órganos en los que se tenía que haber debatido eso; es una obligación legal hacerlo antes de que se presenten los presupuestos", ha opinado Bouza.

Por este motivo, ha afirmado que seguirán "instando a las dos partes porque después se van a tener que retractar tanto la Xunta como el señor Verea votando en el pleno". "Si vota a favor de los presupuestos y en contra de nuestra enmienda de subida los ciudadanos de Compostela verán cuáles son los intereses que defiende el señor Verea en Santiago, los del PP y los del señor Rueda", ha agregado.

Situación "dramática" en el área sanitaria

Respecto a la sanidad, Bouza ha calificado de "dramática" la situación en el área de Santiago de Compostela y ha aludido expresamente al colapso en las urgencias y en las listas de espera, especialmente para las intervenciones quirúrgicas, en concreto las de Prioridad 1. Explicó que el Parlamento abordará, a propuesta de los socialistas, la puesta en marcha de un plan para reducir el tiempo de espera para las cirugías, en especial las más urgentes.

Por su parte, el secretario de Sanidad y Política Social de la Ejecutiva municipal, Brais Botana, ha alertado, en línea con las palabras de Bouza, de la saturación sanitaria en la ciudad de Santiago de Compostela. Botana ha calificado de "inaceptables" las demoras que se producen en el transporte sanitario de los pacientes "por una falta de recursos del propio Sergas, que son consecuencia "de decisiones puramente políticas" y del "modelo de externalización del PP", con una "dependencia absoluta" de las empresas que ostentan las concesiones, ha indicado.