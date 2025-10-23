La canción parodia de la Escola Unitaria sobre el Camino de Santiago: "Camiño sen alma, cuncha made in China"

"You came to Santiago con cara de paz, diciendo 'el Camino changed me, zas!' But you did it all in e-bike, with your Powerade and Reels for likes", así empieza la canción parodia que ha sacado la Escola Unitaria sobre el Camino de Santiago.

La canción, cantada por una voz femenina, fue compartida a través de las redes sociales de Unitaria y en ella aparecen alusiones a actitudes habituales de peregrinos. Valiéndose del humor, hacen hincapié en el postureo "místico" que hay detrás del Camino, uno que nada tiene de espiritual, pues todo acaba compartiéndose a través de redes.

Durante el vídeo que acompaña a la canción pueden verse varios tatuajes, una práctica muy habitual entre peregrinos al llegar a Compostela, cuando suelen inmortalizar sobre su piel la experiencia.

Además del postureo o de los tatuajes, la canción también habla de las comodidades con las que ahora suelen viajar muchos peregrinos: con hoteles con "jacuzzy inside", sin cargar con las mochilas y sin pisar "un albergue real".

Aparecen finalmente varias ideas que continúan la dinámica habitual en los montajes que Unitaria realiza sobre el turismo en Santiago y que invitan a reflexionar, como las frases de "un Camino sen alma, cuncha made in China" o la de "Santiago resiste, o turismo non manda".

De menú fast food a tiendas de chorradas

No es el primer montaje de estas características que la Escola Unitaria realiza. El año pasado fueron muy populares varias de sus parodias.

Entre ellas destaca una que equiparaba a la capital gallega con un menú de comida rápida para turistas, versionando la mítica frase "I'm lovin' it" de McDonald's como "Mi Camino, I'm fucking it".

Otro de los más sonados hacía hincapié sobre el auge de las tiendas de "chorradas" en la ciudad.

'Broza', 'Detalle ridículo', 'Bobadas de Santiago' o 'Souvenir modernete' fueron algunos de los nombres de las tiendas compartidas en aquel momento.

Más allá de estos montajes, Unitaria también realizó un vídeo hace ya dos años con el que buscaba concienciar a los peregrinos a su llegada a la capital gallega.

"No hagas ruido", "No hagas nada que pueda resultar ofensivo" o "Respeta el patrimonio histórico-artístico" son algunas de las recomendaciones que se anunciaban en el audiovisual por aquel entonces, en un año marcado por numerosas faltas de civismo por parte de turistas.