CINE
La Cidade da Cultura abre en Santiago una exposición sobre la historia del cine en Galicia
Reúne 200 piezas y tiene por comisaria a Sabela Pillado
El vestíbulo de la Biblioteca de Galicia (Cidade da Cultura) propone desde ayer en Santiago una muestra titulada Contando películas: a evolución do espectáculo cinematográfico en Galicia. Se pone en marcha con motivo del Día de las Bibliotecas y puede visitarse de manera gratuita hasta el 31 de mayo. Su contenido recorre la historia del cine en nuestra comunidad desde su inicio hasta la actualidad.
Contenido
La exposición, comisariada por Sabela Pillado Villaronga, está compuesta por más de 200 piezas que incluyen libros, publicaciones periódicas, carteles, programas de mano y fotografías. A través de este material, que proviene de los fondos propios de la citada Biblioteca y de piezas prestadas por la Filmoteca de Galicia, se propone que las personas visitantes descubran detalles de la evolución y la riqueza del patrimonio cinematográfico gallego.
Prensa
El proyecto que ofrece la Cidade da Cultura se completa con reproducciones electrónicas de noticias publicadas en su momento en la prensa, recuperados gracias a los proyectos de digitalización llevados a cabo en Galiciana- Biblioteca Dixital de Galicia, que documentan hitos como la llegada del cinematógrafo o el impacto social de las primeras proyecciones.
Nombres propios
La muestra alude además a nombres propios de la historia del cine en Galicia, como el productor y empresario Isaac Fraga o Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, más conocida como La Bella Otero, bailarina, cantante y actriz.
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago