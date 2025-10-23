La Cidade da Cultura abre en Santiago una exposición sobre la historia del cine en Galicia

El vestíbulo de la Biblioteca de Galicia (Cidade da Cultura) propone desde ayer en Santiago una muestra titulada Contando películas: a evolución do espectáculo cinematográfico en Galicia. Se pone en marcha con motivo del Día de las Bibliotecas y puede visitarse de manera gratuita hasta el 31 de mayo. Su contenido recorre la historia del cine en nuestra comunidad desde su inicio hasta la actualidad.

Contenido

La exposición, comisariada por Sabela Pillado Villaronga, está compuesta por más de 200 piezas que incluyen libros, publicaciones periódicas, carteles, programas de mano y fotografías. A través de este material, que proviene de los fondos propios de la citada Biblioteca y de piezas prestadas por la Filmoteca de Galicia, se propone que las personas visitantes descubran detalles de la evolución y la riqueza del patrimonio cinematográfico gallego.

Prensa

El proyecto que ofrece la Cidade da Cultura se completa con reproducciones electrónicas de noticias publicadas en su momento en la prensa, recuperados gracias a los proyectos de digitalización llevados a cabo en Galiciana- Biblioteca Dixital de Galicia, que documentan hitos como la llegada del cinematógrafo o el impacto social de las primeras proyecciones.

Nombres propios

La muestra alude además a nombres propios de la historia del cine en Galicia, como el productor y empresario Isaac Fraga o Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, más conocida como La Bella Otero, bailarina, cantante y actriz.