«La conexión en una red pública abre un boquete al ciberataque»

Cada vez más familiarizada con los términos ciberataque o ciberdelincuencia, la ciudadanía en general tiene sin embargo aún «mucha desinformación y mucho desconocimiento, no estamos alfabetizados en términos de ciberseguridad», advierte César Fieiras en declaraciones a EL CORREO GALLEGO durante un descanso del Congreso Espacio CIBERGalicia 2025, que reúne este miércoles y jueves en la Cidade da Cultura a una quincena de destacados ponentes a nivel nacional e internacional.

Responsable de comunicación de la Cátedra Economía de la Ciberseguridad USC-Incibe, el también profesor de Ciencias de la Comunicación en Santiago destaca en cambio que Galicia está muy comprometida y existe un gran interés por este tema, y buena prueba de ello es el hecho de que «teníamos un aforo para 120 asistentes y casi llegamos a duplicar las inscripciones, con lo que hemos habilitado una sala paralela para atender todas esas peticiones».

Transferir conocimiento práctico

Dirigido principalmente, «a los responsables de empresas interesados en materia de ciberseguridad y al alumnado para que aprenda unas nociones sobre estas dinámicas», subraya que el congreso «es la punta del iceberg de todo el trabajo desarrollado a lo largo de este año en una cátedra nacida de la unión entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Universidade de Santiago, con la idea de transferir conocimiento práctico y útil». Un trabajo intenso de «divulgación y transferencia en términos de ciberseguridad, buscando aproximar conocimiento práctico e interesante a las empresas, sobre todo a las pymes».

Un aspecto en el que se incidió en la apertura del encuentro, destacando la importancia creciente de la ciberseguridad en todos los sectores productivos, así como el papel de la universidad en la transferencia de conocimiento y la voluntad de consolidar Galicia como un espacio de referencia en materia de protección digital, fortaleciendo el ecosistema entre instituciones, empresas y profesionales; en una inauguración que corrió a cargo de María Bastida, codirectora de la Cátedra Cecocib; Isabel Neira Gómez, coordinadora de Transferencia de la cátedra, y José Manuel Velo García, director del Área TIC de la USC.

Verificar las fuentes de información

Interrogado sobre qué indicaciones básicas recomendaría al público en general para protegerse digitalmente, César Fieiras subraya que «hay que tener en cuenta que conectarse en una red pública es un boquete de entrada para cualquier ciberataque», y aboga por «tener mucho cuidado con los mensajes que se reciben, que es algo que estamos viendo a diario». «Hay que verificar muy bien las fuentes de las que se recibe la información y el acceso a enlaces porque nunca se sabe dónde puede estar la amenaza». Incide en que «una persona con unas nociones mínimas, incluso viendo un tutorial de Youtube, puede acceder a una red pública, hackearla y entrar en un dispositivo».

En esta primera jornada del congreso intervinieron Pilar Vila, CEO y cofundadora de Forensic & Security, centrándose en casos reales de análisis forense digital; Joaquín García Alfaro, catedrático del Institut Polytechnique de Paris, quien analizó las vulnerabilidades de los sistemas críticos, el impacto de los marcos regulatorios europeos y los retos emergentes en la gobernanza de infraestructuras digitales, así como Lilian Adkinson, global business development and technology innovation manager de Tarlogic, que habló sobre la Ciberseguridad como ventaja competitiva: cómo generar confianza en clientes y proveedores, y Antonio Bernárdez, cybersecurity manager en InprOTech, quien abordó las buenas prácticas de protección como valor añadido para las empresas en materia de ciberseguridad.

Recreación de las fases de un ciberataque

Hubo una demostración técnica en la que se recrearon en tiempo real las fases clave de un ciberataque como base para debatir sobre respuesta rápida y estrategia de mitigación, y que corrió a cargo del equipo de dooingIT, conducida por su socia fundadora Paz Cariñena y por su responsable del área de seguridad Bernardo Viqueira. Analisis de una cronología del ciberataque que puede «contribuir a que las empresas identifiquen los patrones que repiten los ciberdelincuentes para que puedan paralizarlos», explica César Fieiras, y añade que «los ciberataques seguirán existiendo, igual que las enfermedades, pero si estás prevenido, es más difícil que lo logren».

Ya por la tarde, se analizaron los riesgos específicos para las pequeñas empresas en este ámbito, en una mesa redonda moderada por Bernardo Viqueira, y en la que participaron Jesús Yáñez, abogado especialista en ciberseguridad (ECIJA); Antonio Fernández, divulgador especializado, y Hugo Teso, fundador y CEO de Silicon Bird.