"Esta exposición en el Gaiás es una lección de vida"

Personas de las cinco ciudades donde tiene sede la asociación Dano Cerebral Galicia (Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo) hilan una muestra de entrada libre inaugurada ayer en el vestíbulo del Museo Centro Gaiás donde el premiado fotógrafo compostelano Fuco Reyes ofrece 21 retratos de personas con daño cerebral adquirido que, junto a otras 37 instantáneas plasman su experiencia artística junto a casi medio centenar de participantes.

«Esta exposición es una auténtica lección de vida. Trabajar en ella y con todas las personas que participaron fue brutal, una experiencia muy transformadora, muy emocional. Es un trabajo que pide una sensibilidad algo especial, y tengo la ventaja de que soy psicólogo. Me interesa mucho la relación entre las fotografías y las personas, y la forma en que se relacionan con cuestiones como la identidad y el autoconcepto», señala en charla con EL CORREO GALLEGO este fotógrafo que suma 18 premios LUX .

A la izquierda, Fuco Reyes, comenta una foto de la muestra. / Cedida

Apoyo de la Xunta de Galicia

La muestra lleva por título Contemos Multitudes. Dano Cerebral Adquirido: onde as cousas volven a estar ben, y visibiliza la realidad de las personas que conviven con dicha discapacidad. La iniciativa, liderada por Dano Cerebral Galicia, cuenta el apoyo de la Xunta de Galicia a través de las consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Política Social e Igualdade. Al acto de apertura de esta exposición de entrada libre, abierta en el Gaias hasta el 8 de diciembre, acudió ayer el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, y el presidente de Dano Cerebral Galicia, Luciano Fernández, aparte de muchas personas protagonistas del proyecto a uno y otro lado de la cámara.

Dano Cerebral Galicia

Dano Cerebral Galicia es una organización no gubernamental, privada, independiente, apartidista y aconfesional comprometida con la defensa de los derechos de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familias. Se formó en 2007 a partir de la unión de Adaceco (A Coruña), ADACE (Lugo) Alento (Vigo), DCA-Ourense y Sarela (Santiago). Desde 2013 Cuentan con la declaración de Asociación de Utilidad Pública y aglutinamos a más de 2.000 personas socias.