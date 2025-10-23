CIDADE DA CULTURA
"Esta exposición en el Gaiás es una lección de vida"
La asociación Dano Cerebral Galicia inaugura una muestra de entrada libre en el Gaiás donde el premiado fotógrafo compostelano Fuco Reyes ofrece 21 retratos de personas con daño cerebral adquirido que junto a otras 37 instantáneas
Personas de las cinco ciudades donde tiene sede la asociación Dano Cerebral Galicia (Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo) hilan una muestra de entrada libre inaugurada ayer en el vestíbulo del Museo Centro Gaiás donde el premiado fotógrafo compostelano Fuco Reyes ofrece 21 retratos de personas con daño cerebral adquirido que, junto a otras 37 instantáneas plasman su experiencia artística junto a casi medio centenar de participantes.
«Esta exposición es una auténtica lección de vida. Trabajar en ella y con todas las personas que participaron fue brutal, una experiencia muy transformadora, muy emocional. Es un trabajo que pide una sensibilidad algo especial, y tengo la ventaja de que soy psicólogo. Me interesa mucho la relación entre las fotografías y las personas, y la forma en que se relacionan con cuestiones como la identidad y el autoconcepto», señala en charla con EL CORREO GALLEGO este fotógrafo que suma 18 premios LUX .
Apoyo de la Xunta de Galicia
La muestra lleva por título Contemos Multitudes. Dano Cerebral Adquirido: onde as cousas volven a estar ben, y visibiliza la realidad de las personas que conviven con dicha discapacidad. La iniciativa, liderada por Dano Cerebral Galicia, cuenta el apoyo de la Xunta de Galicia a través de las consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Política Social e Igualdade. Al acto de apertura de esta exposición de entrada libre, abierta en el Gaias hasta el 8 de diciembre, acudió ayer el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, y el presidente de Dano Cerebral Galicia, Luciano Fernández, aparte de muchas personas protagonistas del proyecto a uno y otro lado de la cámara.
Dano Cerebral Galicia
Dano Cerebral Galicia es una organización no gubernamental, privada, independiente, apartidista y aconfesional comprometida con la defensa de los derechos de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familias. Se formó en 2007 a partir de la unión de Adaceco (A Coruña), ADACE (Lugo) Alento (Vigo), DCA-Ourense y Sarela (Santiago). Desde 2013 Cuentan con la declaración de Asociación de Utilidad Pública y aglutinamos a más de 2.000 personas socias.
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago