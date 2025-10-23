Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, ganadores del Premio San Clemente
Está previsto realizar en Santiago la ceremonia de entrega de los respectivos galardones literarios en febrero
Ya tiene novelas ganadoras la edición XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, organizado por el centro compostelano IES Plurilingüe Rosalía de Castro en colaboración con la Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
Los libros triunfadores son: Pel de cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), en el apartado de textos en gallego y que está editada por Xerais; La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, Xaén, 1990) editado por Siruela, en la categoría de literatura en castellano; y Misericordia, título de la escritora portuguesa Lídia Jorge (Boliquieme, Portugal, 1946), lanzada por el sello La Umbría y La Solana, en la convocatoria para otros idiomas.
Ledicia Costas es colaboradora de Faro de Vigo, diario del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO.
El fallo del premio se ha revelado en la rueda de prensa celebrada este jueves en el salón de claustros del IES Rosalía, con presencia de docentes y de parte del alumnado que ha integrado el jurado, con presencia de estudiantes de dicho centro y de otro de Santiago, el Antón Fraguas, junto a estudiantes de institutos de Sada, Lugo, A Estrada, Ourense y otras y otros desde Madrid, Francia, Alemania y Reino Unido.
Está previsto realizar la ceremonia de entrega de los respectivos galardones en febrero en fecha por acordar con el trío ganador de esta distinción literaria compostelana creada en 1995.
