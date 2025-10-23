Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sumrrá y De Vacas anuncian conciertos especiales en el Auditorio de Galicia

Festejan 25 y 10 años de camino, respectivamente, en un ciclo del Concello, 'Compostela Cultura'

Por la izquierda: María José Pámpano, Míriam Louzao, Paula Romero y Xacobe Martínez Antelo.

Por la izquierda: María José Pámpano, Míriam Louzao, Paula Romero y Xacobe Martínez Antelo. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Los grupos compostelanos Sumrrá y De Vacas anuncian sus respectivos conciertos especiales en el Auditorio de Galicia como parte del ciclo del Concello Compostela Cultura, promovido por el Concello de Santiago, citas presentadas ayer en el Pazo de Raxoi por la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, acompañada de Xacobe Martínez Antelo, Paula Romero, y María José Pámpano.

Jazz

Los primeros tocan el sábado 29 de noviembre. El trío de jazz formado por Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y LAR Legido (batería), sella así la gira conmemorativa de sus 25 años de carrera, con su nuevo disco, Revolution.

Pop folk con sinfónica

Y el domingo 28 de diciembre, actúan De Vacas, que festejan sus 10 años de camino con un espectáculo llamado Vacanal Sinfónica, donde el grupo compuesto por Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz y Guillerme Fernández, ofrecerá un show especial. Ya hay entradas a la venta a 12 euros en la web de Compostela Cultura.

