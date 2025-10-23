«A xente non pode durmir»: vecinos de la rúa Loureiros contra el ruido del ocio nocturno

En la mañana del pasado domingo una casa de la rúa Loureiros de Santiago apareció con una pintada. Un hecho que el propietario de la vivienda, X.P.P., relaciona con la movida de un local de ocio nocturno ubicado en la citada calle, que reabrió este verano tras cerrar a principios de año por iniciativa propia, y que deriva en que los vecinos lleven ya varios años aguantando gritos, peleas y basura. «Non é a primeira pintada que hai na rúa, polo que penso que xa é o momento de limitar as actitudes», comenta X.P.P. en conversación con EL CORREO GALLEGO, a lo que añade: «No seu día incluso o Concello chegou a retocar algunha fachada, pero acababan realizando por enriba novas pintadas».

Asegura este vecino, que vive en la señalada calle desde hace cuatro años, que los problemas por molestais nocturnas «veñen de antes de eu chegar aquí». Relata que desde el inicio del curso académico los fines de semana hay muchos jóvenes «bebendo e fumando na rúa e mexando» y «montando moito ruído». Así aparecen restos de botellas y vasos rotos o colillas, entre otros elementos. Esta situación deriva en que «a xente non pode durmir cando ao día seguinte ten que ir a traballar». Señala, además, que incluso hubo «algunha persona que tivo que marchar vivir a outro lugar».

Pintada realizada el pasado fin de semana en la ruela da Estila, en confluencia con la rúa dos Loureiros. / X.P.P.

Hace aproximadamente un año los vecinos de San Roque y de la rúa Loureiros decidieron crear una asociación «para defender os seus intereses». A partir de su constitución enviaron en varias ocasiones escritos al Concello para «advertir do que está sucedendo» en los entornos de este local.

Con todo, X.P.P. asegura que «non temos nada en contra da mocidade nin do negocio», pero si ven necesario «unha limitaicón das actitudes porque somos moitos os perxudicados».

A pesar de que hay patrullas de Policía por la zona durante las noches del viernes y el fin de semana, «que é cando se concentra máis xente diante do pub», el vecino dice que simplemente hacen acto de presencia. «Penso que os axentes deberían vir de paisanos para pillar aos que non cumpren a lei», manifiesta.

Pintadas en el portal de un garaje, en el número 20 de la rúa Loureiros. / Antonio Hernández

Conscientes de la situación que se viven en otros puntos de la ciudad como el Ensanche, donde la asociación de vecinos Raigame apoya adelantar el cierre del ocio nocturno ante las macropeleas de las últimas semanas, esta persona transmite su «apoio total ao peche destes establecementos ás 4.00 da madrugada, o cal incluso é excesivo».