Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 24 de octubre de 2025?

Cine y coloquio en Amal

El documental de Michael T. Workman y Kei Pritsker The Encampments cierra hoy el festival Amal (21 h.; 3 €; Principal), organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas. Y hay un coloquio con Ghaleb Jaber Martínez, presidente de la citada fundación y Sandra Garrido (parte de la Flotilla Global Sumud).

Kei Pritsker, director de 'The Encampments', el documental que cierra este viernes el Festival Amal / cedida

El Congreso de Down Galicia reúne hoy a 400 personas

FORO. El Palacio de Congresos acoge hoy y mañana un foro sobre educación inclusiva con la celebración del congreso Construíndo o futuro da educación: un dereito para todos e todas, organizado por la Federación Down Galicia. Durante estas dos jornadas, las 400 personas inscritas en el evento van a escuchar a profesionales de referencia en el ámbito de la educación a nivel estatal, así como conocer experiencias de éxito hechas por distintos centros educativos de Galicia y de fuera de la comunidad, y otras protagonizadas por familias y alumnado.

Día de las Bibliotecas en la Ánxel Casal con regalos, visita y música

La Ánxel Casal se suma hoy a la celebración del Día de las Bibliotecas, con una visita guiada, a las 12 horas, por áreas que suelen estar cerradas al público. Y, a las 17:30 h., con la actuación de Paco Nogueiras y una función llamada Conto contigo. Además, hacen regalos a las personas asociadas que más han leído durante este 2025.

Visitas al Archivo de la Catedral y a la Biblioteca Franciscana

Al hilo del Día Internacional de las Bibliotecas, el Archivo-Biblioteca de la Catedral y la Biblioteca Franciscana organizan hoy una jornada de visitas guiadas a estos espacios de titularidad eclesiástica. Desde las 10:30 h., están concebidas a modo de ruta, de manera que el grupo de personas visitantes pueda acceder a las dos bibliotecas en un mismo recorrido tutelado.

Silvia G. Armesto, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés

ARTE. La sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago inaugura a las 19 h. la exposición Silencios vividos, con obra de Silvia G. Armesto (Barcelona, 1962). En esta muestra, la artista, licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, hace «una exploración introspectiva del silencio como espacio simbólico, articulando una reflexión plástica sobre la presencia humana y el entorno», detalla la organización. Tras la apertura, podrá verse de 10 h. a 22 h., de lunes a sábado hasta el 8 de noviembre.

Charla de María Cuervo e Isabel Fariñas, con Manuel Collado

Las científicas Ana María Cuervo e Isabel Fariñas, referentes de sus respectivos campos, protagonizan hoy en Santiago la sesión moderada por el investigador en la USC Manuel Collado en el Centro Obra Social Abanca (en Cervantes), a las 18.30 horas con entrada libre.

Isabel Fariñas y Ana María Cuervo / ECG

Conciertos de Silvia Penide y Robert Finley

DOBLE CITA. Robert Finley toca en la sala Capitol (21.30 h.; 22 euros) para mostrar su cuarto álbum de estudio, Black Bayou, que fusiona gospel, blues, soul y rock. Y en el pub Casa das Crechas, la cantautora coruñesa Silvia Penide ofrece un concierto a las 21:30 horas con una entrada única de 10 euros para una noche que abren Gloria Pavía y Rafa Morales.