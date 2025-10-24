El alumnado del Xelmírez I también exige recreos en el exterior: «Si no salimos, a clase no asistimos»

Continúan las protestas del alumnado de Bachillerato de Santiago contra la norma de Inspección de Educación que les prohíbe salir del centro durante el recreo. Este viernes fueron los estudiantes del Xelmírez I los que se han concentrado en las escaleras de la entrada del recinto en su segundo recreo de la mañana, de 12.25 a 12.35 horas, con múltiples pancartas en las que se podían leer: «Inspección abre o portón», «Román espabila xa» o «Ou abres ou saltamos». Se unieron así a la protesta iniciada en el instituto Rosalía de Castro el pasado 30 de septiembre y la realizada por el alumnado del Antón Fraguas el día 17 de octubre. Durante esos veinte minutos, un centenar de estudiantes de primero y segundo gritaron unidos «Inspección queremos solución», «Non cabemos nos recreos» o «Si no salimos, a clase no asistimos».

En representación de los afectados habló con EL CORREO GALLEGO, Emma Vieites, de segundo de Bachillerato. «Levamos tempo queixándonos e vimos que outros centros xa fixeron manifestacións polo que decidimos concentrarnos para ver se hai unha solución», comenta. En el caso del Xelmírez I asegura que la cafetería «é moi pequena» por lo que cuando acuden a comprar algo en los recreos «temos que esperar un pouco a que nos atendan e ademais estamos moi apretados». A pesar de que disponen de un patio exterior, dice que cuando llegan los meses de invierno «todo o mundo decide quedar dentro e os pasillos están cheos de alumnos».

Alumnado de Bachillerato del instituto Arcebispo Xelmírez I en la protesta de ayer, delante del instituto. / L.R.

El profesor de Historia, Antonio Rodríguez Otero les mostró su apoyo durante la concentración. Mientres les observaba comentaba que «foi fai tres cursos cando Inspección dixo non podían saír do centro os menores de idade». En años anteriores en este instituto compostelano los de Bachillerato podían salir si tenían una autorización de los padres.

Con respecto al espacio disponible el docente manifiesta que « é bastante exiguo» y el patio es «monopolizado» por los de Secundaria. De esta manera creo que «nos farían un favor deixándolles saír porque é bastante díficil facer as gardas no interior». Son alrededor de 650 los alumnos y alumnas del instituto en diurno.