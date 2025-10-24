Avanza el plan para la parcela de Peleteiro: el Pleno votará su aprobación provisional la próxima semana

El gobierno municipal de Santiago llevará al Pleno de la próxima semana la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en el ámbito del antiguo colegio Peleteiro, en el corazón del Ensanche. La propuesta, promovida por la Concellería de Urbanismo y aprobada inicialmente en febrero, supone la primera revisión de usos que sale adelante en la ciudad desde el año 2003.

Según ha explicado este viernes el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, la modificación busca revisar la ordenación de usos para proteger el comercio de proximidad y priorizar el uso residencial, introduciendo una reserva del 45% de vivienda protegida. “La vivienda protegida no debe estar solo en la periferia de la ciudad; tiene que haber también en el centro”, subrayó el edil, que destacó la importancia de garantizar “un Ensanche vivo, con vecindario y comercio local”.

Elimina el uso hotelero y aumenta el uso residencial

El plan elimina el uso hotelero previsto en la ordenación vigente —que podía ocupar hasta 7.000 metros cuadrados— e incrementa la superficie máxima destinada a vivienda, que pasa de los 4.500 metros cuadrados actuales a 16.300. El uso residencial deja así de ser opcional y minoritario para convertirse en el principal.

Estado en el que se encuentra actualmente la finca del antiguo colegio Peleteiro / Jesús Prieto

Reducción de edificabilidad y creación de un nuevo espacio público

La modificación también redefine la volumetría de la nueva edificación para crear espacios urbanos de mayor calidad, reduciendo la edificabilidad de 23.500 a 19.000 metros cuadrados de uso lucrativo. Se mantendrán las dotaciones públicas establecidas en 2005, con 900 m² para equipación pública y 1.395 m² de espacio libre.

El proyecto configura una nueva plaza orientada al sudoeste, hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo, con un acceso amplio y diáfano desde la rúa da República Arxentina. “Se trata de crear un espacio urbano de calidad, bien orientado e integrado en la trama del Ensanche”, explicó Lestegás.

Cambios tras las alegaciones

Durante el período de exposición pública, el Concello recibió tres alegaciones de comunidades de propietarios y particulares. Tras su estudio, el gobierno local decidió incrementar el retranqueo del primer ático de 1 a 2,5 metros en la zona de contacto con el edificio del número 13 de República Arxentina y también respecto al patio interior, para mejorar la relación volumétrica con los inmuebles del entorno.

La memoria justificativa del documento garantiza condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, en línea con las Normas de Habitabilidade de Galicia, e introduce criterios de perspectiva de género y accesibilidad universal en el diseño del espacio público. La urbanización de la plaza correrá a cargo de la propietaria de los terrenos —la Sareb—, que deberá ejecutar las obras simultáneamente a la construcción de los nuevos edificios.

Coordinación con la Sareb y con la Empresa Pública de Vivienda

La propuesta cuenta con la conformidad de la Sareb, propietaria de los terrenos, que ya comunicó su apoyo a la alcaldesa, Goretti Sanmartín. En junio, durante una reunión entre la regidora y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el Gobierno central anunció que la parcela sería incorporada a la nueva Empresa Pública de Vivienda del Estado, en el marco del traspaso de activos de la Sareb, un proceso actualmente en marcha.

De obtener el respaldo del Pleno, la aprobación provisional de la modificación permitiría avanzar hacia la aprobación definitiva en los próximos meses, abriendo la puerta a la recuperación urbanística de uno de los solares más simbólicos del Ensanche compostelano.