«Ejerzamos como gallegos en ciberseguridad, con cautela», aconseja Isabel Neira

Coordinadora de la Cátedra Economía de la Ciberseguridad USC-Incibe, que durante este miércoles y jueves presentaba en Santiago ante más de 200 asistentes el resultado de un año de investigación aplicada, Isabel Neira avanza en conversación con EL CORREO GALLEGO que próximamente publicarán en su web «píldoras sencillas que lleguen a la ciudadanía sobre cómo protegernos, cómo establecer unas contraseñas seguras o qué ley me protege ante el robo de mis datos», puesto que se trata de «una cátedra de divulgación financiada por el Incibe a través de fondos Next Generation, cuyo objetivo es llegar a la ciudadanía».

Una labor que considera fundamental, y más cuando se está viendo que jóvenes de entre 18 y 25 años no piensan en la ciberseguridad, «solo el 25% dice que le preocupa mucho, y si no te preocupa, no te informas, y si no te informas, vas a acabar siendo víctima de un ciberataque».

«No corras, no abras inmediatamente un correo»

De esas futuras píldoras y como norma básica ante el empleo de los dispositivos digitales, subraya que «lo primero, como buenos gallegos, es cautela; es decir, no corras, no abras inmediatamente un correo o un whatsapp de alguien pidiéndote algo porque si es de tu entorno te va a llamar, no va a enviar un mensaje, y tampoco lo va a hacer tu banco».

«Sentidiño, no es una operación a corazón abierto», recalca, aconsejando a su vez que «no abras nunca un archivo adjunto por defecto, prohíbetelo, al igual que meter claves si te piden». Se trata de concienciar a la población sobre ciberseguridad, «como ha pasado con el cinturón de seguridad, que hoy afortunadamente ya casi todo el mundo lo utiliza, no por la multa, sino porque cree que es seguro».

Fantástica conexión entre el alumnado y el sector empresarial

Isabel Neira, para quien la labor de conexión entre la ciudadanía y los estudiantes, tanto de formación profesional como universitarios, y la empresa ha tenido un resultado «fantástico, sobre todo con alumnos de FP, a lo que se les ha acercado a las cuatro empresas de ciberseguridad más potentes de Galicia», apunta que más allá del coste económico que pueda tener un ciberataque en una pyme, está el estrés emocional que te genera», cuando sin embargo se puede prevenir «formándote en cuatro aspectos básicos» y, además, hay ayudas de las administraciones públicas para esta formación, añade.

En materia de protección digital, pone especial acento en la necesidad de «cuidar a los menores porque no tienen herramientas para defenderse, hay que informarles. Nos preocupa que un menor vaya solo por la calle, pero no que utilice solo el móvil y puedan secuestrar sus datos».

Desafíos frente a la ciberdelincuencia

Respecto al Congreso Espacio CIBERGalicia 2025 organizado por Cecocib, en el que durante dos días se abordaron los desafíos en ciberseguridad tanto para la empresa como a nivel institucional y social, en la jornada de clausura David Losada y Marcos Fernández, catedrático y profesor ayudante de la USC, respectivamente, presentaron el Observatorio de Ciberseguridad, a través del que se dará continuidad a un sistema estable de evaluación y seguimiento del ecosistema digital gallego.

El catedrático José Julio Fernández y el profesor Anxo Varela, también de la USC, ofrecieron propuestas normativas en cuanto a derechos digitales y protección de datos.

La propia Isabel Neira, Xosé Antón Rodríguez y Pablo Durán aportaron los resultados de los barómetros empresariales y ciudadanos elaborados por la cátedra, y el director de Equantum Ciberseguridad & Blockchain, Pablo López, presentó un prototipo para anticipar impactos de posibles ataques.

María Bastida, codirectora de Cecocib, abordó junto a Isabel Neira los retos y las prioridades de transferencia de una cátedra comprometida con la investigación aplicada y el traslado de conocimiento al tejido productivo y social.