Desarticulan el punto de venta de drogas de Laraño que surtía otros narcopisos en Santiago

Un detenido, 300 dosis de heroína y otras 100 de cocaína. Es el resultado del operativo contra el tráfico de drogas llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el lugar de Pardiñas, parroquia de Laraño, en Santiago. La denominada operación Urbano se desarrolló la madrugada del pasado martes, 21 de octubre, y concluyó con la desarticulación de uno de los puntos negros más importantes de venta de estupefacientes en la capital gallega.

Según se desprende de un comunicado enviado este viernes desde la Comisaría de Santiago del CNP, el operativo finalizó con la detención de un sujeto que suministraba sustancias estupefacientes, a través del menudeo, a numerosos toxicómanos en el entorno de la ciudad. Al presunto autor se le imputa un delito contra la salud pública y con su detención se concluye la investigación en el marco de la de lucha contra el tráfico de drogas a media y pequeña escala.

Los investigadores pudieron centrar la investigación en un escalón superior e identificar a una persona que surtía de cocaína y heroína a varios puntos de menudeo de la ciudad, desde su domicilio en el lugar de Pardiñas, en la parroquia de Laraño. En el registro, los agentes de la Policía Nacional se incautaron de droga suficiente como para la elaboración en el mercado de unas 300 dosis de heroína, y unas 100 dosis de cocaína, interviniéndose además dos básculas de pesaje, 1.400 euros en metálico, utillaje utilizado para la manipulación y el envasado, y una pistola de balines.

Las investigaciones fueron realizadas por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Santiago adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial y el Grupo de Estupefacientes, coordinadas con otras operaciones y otras unidades policiales, participando la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada de Seguridad Ciudadana en el dispositivo de entrada, registro y detención y la unidad especializada de guías caninos.

El varón detenido ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.

La Asociación de Vecinos A Xunlla de Laraño presentó había presentado el pasado mes de marzo una denuncia ante la Policía Nacional de Santiago tras detectar la presencia de un nuevo punto de venta de droga en el entorno del lugar de Pardiñas, en la parroquia compostelana. La situación, aseguraban, estaba generando una gran preocupación entre los vecinos, quienes temen por la seguridad del barrio y la convivencia. El presidente de A Xunlla, Julio Fernández, explicaba en conversación con este diario que «existe sensación de inseguridad porque están entrando coches, furgonetas, motos y bicis a todas horas, mañana, tarde y noche».