Los hoteles de Santiago remontan en septiembre pero siguen sin alcanzar las cifras de 2024

Tras registrar en agosto los peores datos de la pospandemia, los hoteles de Santiago remontaron en septiembre sus cifras, en el que habitualmente es el mejor mes del año. Aún así, el 83,5 % de ocupación que recoge la encuesta de coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) queda lejos del 87 % alcanzado en 2024.

La ocupación es sensiblemente superior entre los establecimientos adheridos a la Unión Hotelera, que concentran alrededor del 70 % de las plazas de la ciudad. Según señala su portavoz, José Antonio Liñares, entre este grupo la cifra superó ligeramente el 90 %, lo que se sitúa «dentro do esperado». Por ello, Liñares asegura que «non podo facer unha valoración negativa».

Sin embargo, el 83,5 % general sí cree que es «moi baixo para setembro, que tradicionalmente é o mellor mes do ano», a la vez que atrae a un tipo de viajero con un perfil «mellor que os de xullo ou agosto». Así, Liñares considera que «algo está a fallar». Pese a ello, afirma que «o dato que me parece máis preocupante é o de agosto», aunque el sector todavía no ha realizado un análisis detallado de las causas porque «agora todo o mundo está a tope».

Caída de los viajeros

El INE recoge además una caída del número de viajeros y de pernoctaciones en el noveno mes del año que se acerca al 10 %. Si en septiembre de 2024 los hoteles compostelanos recibieron a 113.071 clientes, en 2025 fueron 102.075, con un descenso mayor entre los españoles que entre los extranjeros. En consecuencia, también se registran 18.000 estancias menos.

Esta bajada coincide con un menor número de establecimientos computados, 146 el mes pasado por los 162 de septiembre de 2024, casi un 10 % menos, cifra que encaja proporcionalmente con la bajada de viajeros y pernoctaciones. Liñares asegura desconocer las causas de este fenómeno, que se viene repitiendo en los últimos meses. «Se hai menos operando, teñen que ser aloxamentos doutro perfil, pero que non teñen categoría hoteleira», augura.

Tres semanas de tasa turística

El portavoz de la Unión Hotelera también valora la implantación de la tasa turística tres semanas después de su entrada en vigor. El impuesto se cobra en la recepción de los hoteles, un trámite que supone «unha carga administrativa máis. Non nos facilitou a vida para nada, ao contrario. Tampouco é un gran problema, son máis importantes estas caídas de ocupación que a taxa turística. Nós estamos cumprindo coa lei», añade Liñares.

Entre los clientes ha generado «algunha queixa» porque «houbo xente que dixo que o teriamos que comunicar no momento en que se fixo a reserva», relata.