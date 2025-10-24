Un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería del centro de Santiago
La densa humareda ha obligado a desalojar el establecimiento, situado en la Praza de Galicia
Un incendio declarado este viernes en La Pepita Burger Bar, en plena Praza de Galicia, en Santiago de Compostela, ha obligado a evacuar el local. El fuego se originó a primera hora de la noche en el céntrico establecimiento, provocando una densa humareda. El incendio, declarado poco después de las 22.00 horas, activó las alarmas en el parque municipal de Bomberos y hasta la zona también acudieron efectivos de la Policía Local, que a esta hora de la noche mantienen acordonado el perímetro del local, que cuenta con salida tanto a la Praza de Galicia como a la rúa do Hórreo. El humo se aprecia en las dos calles, y también se propagó por las escaleras del edificio del Hórreo anexo a La Pepita.
Ante la mirada de las numerosas personas que a esta hora de la noche pasan por la zona, en pleno inicio del fin de semana, se ha organizado un gran despligue de medios, con efectivos de Bomberos trabajando sobre el terreno. Además, la Policía Local ha cortado el tráfico en este punto de la ciudad. Hasta el lugar del suceso también se han acercado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Seguridad, Xan Duro.
