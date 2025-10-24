La mujer detenida en Santiago por un asesinato en EEUU sigue a la espera de la extradición en una cárcel de Madrid

Han pasado cuatro meses desde su detención en Santiago y Gerelys Sánchez-Reyes sigue a la espera de ser extraditada a Estados Unidos, por cuya justicia es reclamada como presunta autora de un delito de asesinato.Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO de fuentes policiales, la mujer permanece en la prisión femenina de Alcalá Meco, en Madrid, a la espera de que se resuelvan los trámites para su traslado a EEUU. Antes, había estado unas semanas en Teixeiro, a donde fue llevada tras su captura en el aeropuerto de Lavacolla. Su situación, informan fuentes del TSXG, no depende de ningún órgano judicial gallego, por lo que el caso se estaría llevando directamente entre la Audiencia Nacional y la Justicia norteamericana, y al más alto nivel de las relaciones internacionales.

Expertos consultados señalan que la dilatación en la extradición de España a Estados Unidos no tiene un plazo fijo, pero «depende de factores como la complejidad del caso y la documentación». Existen plazos máximos legales, pero el proceso puede «tardar meses o incluso más», ya que debe cumplir con la ley española y el tratado bilateral de extradición. Con esto, los motivos para la dilatación «pueden incluir la necesidad de más documentación, recursos legales por parte del reclamado o la resolución de cuestiones jurídicas».

Gerelys Sánchez-Reyes está acusada de matar a la bailarina de nacionalidad española Yuleisy Torrelles Martínez, de 21 años, y luego ocultar su cuerpo en un sofá de su vivienda. Así, se le imputan los delitos de asesinato, robo y profanación de cadáver. El cuerpo fue hallado el pasado mes de abril y desde entonces EEUU buscaba a Sánchez-Reyes como principal sospechosa, llegando a ofrecer una recompensa de 20.000 dólares por cualquier dato que permitiese dar con su paradero. Un compostelano la reconoció y dio la voz de alarma.

Fue la colaboración ciudadana la que puso al Cuerpo Nacional de Policía sobre la pista. Fue en torno al pasado mes de abril cuando una persona alertó de que la mujer podía encontrarse en Santiago de Compostela o los alrededores. Las alarmas saltaron en cuanto los agentes de la Comisaría de Santiago pudieron comprobar que la identidad de la persona señalada se correspondía con la presunta asesina en busca y captura por la justicia de Estados Unidos.

Los agentes siguieron los pasos y maniobras de la mujer durante semanas hasta que las alarmas se encendieron de nuevo cuando los investigadores comprobaron que la sospechosa se subía a un autobús en dirección al aeropuerto de Rosalía de Castro. En ese momento, a través de la Interpol, se solicitó la orden de detención, que en cuestión de pocos minutos llegó desde Estados Unidos a través de la Audiencia Nacional, tal y como señalaron a EL CORREO fuentes policiales. Los agentes compostelanos procedieron entonces al arresto de Sánchez-Reyes cuando ya se encontraba en la zona de embarque del aeropuerto Rosalía de Castro. La mujer quería subirse a un vuelo con destino a Bruselas (Bélgica). En el momento de la detención, no ofreció resistencia ni tampoco iba armada. Trataba de huir al sentirse vigilada.

Precisamente, los agentes de Santiago que participaron en el operativo acaban de ser condecorados con la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco por el Ministerio del Interior, distinción que recibieron el Día de la Policía Nacional.

Gerelys Sánchez-Reyes está reclamada por el estado de Pensilvania. Allí la pena por asesinato puede variar, pero para los casos de homicidio en primer grado o asesinato en segundo grado, la pena mínima obligatoria es la cadena perpetua sin libertad condicional. Para otros tipos de asesinato, como el homicidio doloso, la pena también puede ser la cadena perpetua sin libertad condicional.

Aunque la pena de muerte es legal en el estado de Pensilvania (EEUU), su aplicación es muy limitada y ha habido muy pocos casos. Los pocos en los que se ha ejecutado en el estado han sido voluntarios, ya que los condenados renunciaron a sus apelaciones y pidieron que se llevara a cabo la ejecución.