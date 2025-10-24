Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
Pretende adquirir la unidad productiva de la firma que opera la marca Volkswagen en Santiago, A Coruña y Ferrol
Pérez Rumbao, empresa líder del sector de la automoción en Galicia, ha presentado una oferta para adquirir la unidad productiva del Grupo Yáñez, concesionario de la marca Volkswagen en la provincia, con sedes en Santiago, A Coruña y Ferrol, y en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio. La propuesta ya ha sido presentada ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña.
Fuentes próximas al proceso concursal indicaron que el plan diseñado por Pérez Rumbao contempla la subrogación de 25 trabajadores, y un ERE de extinción para el resto del personal de Yáñez. «O centro de traballo de Ferrol quedaría sen actividade, sendo Compostela e A Coruña as cidades con concesionario da marca Volkswagen. Non obstante, non temos certeza de que continúen exactamente nas mesmas instalacións da empresa Yáñez», apuntaron las mismas fuentes. En este sentido, señalan que una de las posibles sedes que contempla Pérez Rumbao para su concesionario Volkswagen en Santiago es una nave situada en la avenida Cruceiro da Coruña, en el norte de la ciudad. Actualmente, bajo el paraguas de la compañía líder del sector en Galicia operan en Compostela las marcas Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat.
600 millones de euros
Pérez Rumbao, que busca amplificar su liderazgo en Galicia con la compra de Yáñez, cerró el año pasado un ejercicio histórico, tras absorber los concesionarios del Grupo Tartiere a comienzos de 2024 e incrementar un 20% su volumen de negocio, por encima de los 600 millones de euros.
Redoblando su apuesta por seguir creciendo en el campo de la movilidad sostenible, la compañía incorporó además la marca BYD en Galicia y Asturias para reforzar su red comercial en pleno bum de los modelos eléctricos e híbridos enchufables de la firma asiática, que se agregó a un extenso catálogo en el que se aglutinan una veintena de enseñas de turismos y vehículos comerciales, así como otras tres de camiones.
Despidos
Respecto al Grupo Yáñez, ya el pasado mes de junio, en pleno proceso concursal, la empresa despedía a 58 empleados de sus centros de Santiago, A Coruña y Ferrol, con lo cual extinguía el contrato al 56% de su plantilla. Una decisión que se articulaba a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). De esta forma, el centro ubicado en Compostela reducía su personal en 18 trabajadores (de 42), mientras que en A Coruña se comunicaban 29 despidos (de 39 trabajadores) y en Ferrol, 11 (de 21).
Sin actividad
A la espera de que el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña se pronuncie sobre la oferta presentada por el Grupo Pérez Rumbao, los centros de trabajo de Yáñez, cuya plantilla llegó a superar el centenar de trabajadores, continúan abiertos, pero «sin actividad ninguna porque los proveedores no les sirven material, ni siquiera la propia marca les sirve vehículos para vender». Desde los sindicatos indicaron que la deuda de Yáñez no ha dejado de crecer en los últimos años y supera los siete millones de euros.
Primera concesión de Seat en Santiago, en el año 1959
Hace apenas cuatro años, en el verano de 2021, el Grupo de Automoción Yáñez y Gándara Motor unían sus fuerzas para convertirse en el principal distribuidor Volkswagen (VW) en Galicia. La nueva compañía pasaba a ser vendedora exclusiva de la firma en la provincia de A Coruña, con instalaciones en la ciudad herculina, Santiago, Ferrol y Carballo.
La historia de Yáñez, una de las empresas señeras de la automoción gallega, se remonta a 1959, año de su fundación. Fue la primera concesión de Seat en Santiago y luego también de VW, Audi y Skoda, si bien se especializó en Volkswagen. Posteriormente, se reforzó con concesionarios en A Coruña y Carballo.
Después de acumular una elevada deuda, que los sindicatos cifran en siete millones de euros, la firma entró en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de junio, tras haber solicitado antes, en diciembre de 2024, un preconcurso. En aquel momento, los trabajadores del Grupo Yáñez acumulaban tres meses sin cobrar su salario.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago