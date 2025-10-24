Varios pubs de Santiago celebrarán Samaín por todo lo alto con una programación especial

Queda apenas una semana para que Santiago celebre la noche más terrorífica del año. A este respecto, varios pubs pertenecientes a la Asociación Cultural Cidade Vella de la capital gallega han organizado una programación especial para disfrutar de un Samaín "de morte".

Así lo han anunciado a través de sus redes sociales en la tarde de este viernes, dando a conocer las diferentes propuestas que ofrecerán los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre en los pubs asociados.

Programación Samaín

Foliadas de difuntos, sesiones DJs, concursos de disfraces y hasta una fiesta mexicana temática. Estas son solo algunas de las propuestas que han preparado desde la asociación Cidade Vella.

A Gramola será la encargada de abrir el apetito en ambas jornadas (31 de octubre y 1 de noviembre) con foliada de difuntos a partir de las 20.00 horas.

Seguidamente, será el turno del Camalea, en donde el 31 de octubre desde las 22.00 horas tendrá lugar la 'Noite das mortas', con ruleta que hará volver del más allá.

A partir de las 23.00 horas, la hoja de ruta se multiplica habiendo actividades en la Borriquita de Belém, el Pub Atlántico, en la Xuntanza o en el Momo.

En la Borriquita habrá sesión DJ con El Hombre Vil, mientras que en el Pub Atlántico tendrá lugar la 'Festa de defuntos' con sesión DJ y concurso de disfraces el 31. Al día siguiente organizarán una Festa Mexicana, con cócteles, altar de muertos y sesión DJ.

La 'Noite de Samaín' se celebrará en la Xuntanza, con copas gratis para los disfrazados. Por último, el Momo acogerá en ambas jornadas la 'Noite de película', con clásicos del cine de terror, concursos de disfraces, proyecciones, maquillajes y sorteos.

Finalmente, desde la asociación animan a los vecinos a diseñar su propia ruta y a unirse a ellos para disfrutar de las "festas máis terroríficamente divertidas do ano".