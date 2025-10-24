Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Raxoi promove un programa pioneiro de mobilidade para estudantes de FP

O obxectivo é favorecer que o alumnado complete a súa preparación noutros países europeos

Rozas, na xuntanza cos equipos directivos dos centros educativos de Santiago

Rozas, na xuntanza cos equipos directivos dos centros educativos de Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A edil de Xuventude de Santiago, María Rozas, presentou onte un programa pioneiro de mobilidade académica, no marco do proxecto Erasmus+, dirixido a estudantes de Formación Profesional de Santiago. O obxectivo é favorecer que o alumnado complete a súa preparación noutros países europeos, a través das prácticas obrigatorias dos ciclos ou de prácticas profesionais unha vez finalizados os estudos.

O departamento de Xuventude estálle a presentar o proxecto ás directivas dos IES, co obxectivo de avanzar cara a integración dos centros nun Consorcio, no que o departamento de Mocidade actuaría como coordinador, "de maneira qu os centros quedarían liberados dun importante traballo que terían que facer para obter as acreditacións para que o seu alumnado poida participar nestes programas de mobilidade", indicou Rozas. Ese Consorcio será o que elabore unha proposta para acceder ao financiamento para o programa, unha vez se recollan as demandas e as necesidades específicas de cada centro interesado.

Orzamentos participativos

A concelleira de Xuventude deu conta tamén do inicio dun novo proceso dos Orzamentos Participativos, "que seguimos reivindicando como unha ferramenta fundamental para fomentar a participación dos mozos e mozas na vida pública e nas decisións que lles afectan". Un ano máis, os mozos e mozas poderán decidir o destino de 100.000 euros do orzamento. Ata o mes de xaneiro haberá talleres nos centros para elaborar propostas.

Por último, na reunión cos equipos directivos dos IES traballouse na proposta para a convocatoria do Consello Municipal de Mocidade. Tras actualizar o regulamento, está previsto que se reúna en canto estean seleccionados os representantes do alumnado dos centros educativos. 

