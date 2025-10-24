Santiago
Raxoi promove un programa pioneiro de mobilidade para estudantes de FP
O obxectivo é favorecer que o alumnado complete a súa preparación noutros países europeos
A edil de Xuventude de Santiago, María Rozas, presentou onte un programa pioneiro de mobilidade académica, no marco do proxecto Erasmus+, dirixido a estudantes de Formación Profesional de Santiago. O obxectivo é favorecer que o alumnado complete a súa preparación noutros países europeos, a través das prácticas obrigatorias dos ciclos ou de prácticas profesionais unha vez finalizados os estudos.
O departamento de Xuventude estálle a presentar o proxecto ás directivas dos IES, co obxectivo de avanzar cara a integración dos centros nun Consorcio, no que o departamento de Mocidade actuaría como coordinador, "de maneira qu os centros quedarían liberados dun importante traballo que terían que facer para obter as acreditacións para que o seu alumnado poida participar nestes programas de mobilidade", indicou Rozas. Ese Consorcio será o que elabore unha proposta para acceder ao financiamento para o programa, unha vez se recollan as demandas e as necesidades específicas de cada centro interesado.
Orzamentos participativos
A concelleira de Xuventude deu conta tamén do inicio dun novo proceso dos Orzamentos Participativos, "que seguimos reivindicando como unha ferramenta fundamental para fomentar a participación dos mozos e mozas na vida pública e nas decisións que lles afectan". Un ano máis, os mozos e mozas poderán decidir o destino de 100.000 euros do orzamento. Ata o mes de xaneiro haberá talleres nos centros para elaborar propostas.
Por último, na reunión cos equipos directivos dos IES traballouse na proposta para a convocatoria do Consello Municipal de Mocidade. Tras actualizar o regulamento, está previsto que se reúna en canto estean seleccionados os representantes do alumnado dos centros educativos.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago