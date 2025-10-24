Santiago
Sanmartín chama a deixar atrás o curtopracismo
A alcaldesa defende a axenda urbana como oportunidade para planificar a Compostela da próxima década
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participou nun foro urbano do Ministerio de Vivenda na Coruña, no que defendeu a axenda urbana como unha oportunidade para planificar a Compostela dos próximos dez anos. A rexedora sinalou que "a axenda urbana ten unha importancia especial á hora de deixar atrás axendas curtopracistas e planificar cidades e concellos no medio prazo, con proxectos que superen un único mandato e, no noso caso, que transformen Compostela a dez anos vista".
A rexedora compostelá fixo un repaso polas principais iniciativas estratéxicas que se están levando a cabo desde o Goberno municipal poñendo o foco en que no seu conxunto o que perseguen é "desestresar a cidade, facela máis habitable e que primen a forma de relacionarse entre as persoas e de relacionarse co territorio". Neste sentido, explicou que esa "forma de relacionarse" implica as formas de mobilidade branda, a forma de producir, de consumir ou de educar.
Proxectos en marcha
No seu relatorio, mencionou proxectos como o da plataforma loxística de distribución de mercadorías, ou o concurso de ideas para o conector central de cara a repensar o deseño urbano do principal eixo do centro da cidade. Tamén mencionou as medidas para conservar o comercio de proximidade e as políticas de vivenda.
Ademais, expuxo como exemplo de boas prácticas as fórmulas que ten activas o Concello para promover a participación social, como son os consellos municipais, os orzamentos participativos para a mocidade, o Consello Económico e Social ou o Foro de Turismo Sustentable, cuxo regulamento se está ultimando actualmente.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago