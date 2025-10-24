“Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre

Durante más de cuarenta años, Tórculo Comunicación Gráfica fue mucho más que una imprenta en Santiago de Compostela. Fue un pulso constante entre la técnica y la cultura, un taller de ideas en el que se imprimieron desde libros fundamentales de la edición gallega hasta proyectos artísticos e institucionales que marcaron época. Fundada en 1981 por Jacobo Bermejo, la empresa llegó a convertirse en un símbolo de la modernización industrial gallega y en un aliado indispensable para editoriales, universidades o museos.

Por eso su cierre, tras un concurso de acreedores, no solo dejó sin actividad una de las gráficas más avanzadas de Galicia: también puso fin a una parte de la memoria cultural compostelana, a ese zumbido de máquinas y olor a tinta que acompañó durante décadas el proceso de creación de millares de publicaciones.

La reflexión de su fundador y CEO

Meses después de la liquidación, el fundador y director ejecutivo de Tórculo ha roto el silencio con una reflexión en LinkedIn. “Normalmente, se utiliza esta red para sacar pecho y festejar triunfos”, escribió Bermejo, “pero lo que voy a compartir es mi reflexión sobre el cierre de mi empresa, Tórculo, después de 43 años”.

Jacobo Bermejo, fundador de Tórculo, durante su etapa como presidente del Cluster do Produto Gráfico e Libro Galego / CARLOS PEREIRA

El empresario cuenta que prefirió esperar un tiempo para escribir, con la intención de “no interferir en las últimas gestiones” y poder mirar lo acontecido “con una visión más sosegada”. Reconoce que el proceso fue “un gran impacto” en su vida y en la de su equipo, al no lograr superar “las trabas administrativas de un concurso de acreedores” que acabó con la liquidación de la compañía.

"Gratitud y orgullo"

Pero el mensaje no es de derrota. Bermejo reivindica dos sentimientos principales: gratitud y orgullo.

“La gratitud es para los clientes, trabajadores y colaboradores que hicieron posible este proyecto durante cuatro décadas”, explica. “Y el orgullo, por haber contribuido a la difusión del pensamiento y de la cultura, con miles de millones de páginas que, puestas en fila, darían más de cien veces a vuelta a la Tierra por su ecuador”.

Fiel a su visión de una “empresa humanista”, recuerda que siempre trató de fomentar la cooperación empresarial y el asociacionismo. Y, con ironía y lucidez, compara el destino de Tórculo con una escena de cine: “Como a George Clooney —‘Billy’ en la película The Perfect Storm—, me cogieron en medio de la ‘Tormenta Perfecta’ después de hacer una apuesta tecnológica vanguardista pero arriesgada. Mantengo la cabeza bien alta: luché sin escatimar ni un esfuerzo contra un muro infranqueable”.

Antiguas instalaciones de Tórculo Comunicación Gráfica en el Polígono do Tambre de Santiago / LOC

Apoyo a Silo Gráfico

El empresario subraya que el espíritu de Tórculo continúa vivo. Parte de ese legado se materializa en un nuevo proyecto de economía social impulsado por antiguos trabajadores, "Silo gráfico", al que Bermejo ofrece “todo mi apoyo y el convencimiento de un gran futuro para ellos”.

En su nueva etapa, dice, dedicará su tiempo a la consultoría, poniendo la experiencia acumulada “a disposición de otras empresas para que ellas sí puedan navegar ese mar difícil de un mercado en regresión”.

El texto finaliza con un agradecimiento sincero y íntimo: “A todos los que me acompañaron y soportaron estos años, especialmente a mi familia, mi gratitud más profunda”.