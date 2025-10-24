Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A USC organiza unha xornada para conversar sobre a detección e prevención do cancro

A sesión desenvolverase o 30 de outubro, ás 19.00 horas, na Facultad de Medicina

Alumnado de Odontoloxía da USC nunha campaña de cancro oral no Obradoiro.

Alumnado de Odontoloxía da USC nunha campaña de cancro oral no Obradoiro. / Jesús Prieto

L.R.

Santiago

A identificación de factores de risco do cancro e o impacto psicolóxico nas persoas pacientes. Son cuestións que se abordarán a vindeira semana nun coloquio na Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade de Santiago baixo o título 'Falemos o Cancro'. Este foro, organizado pola Cátedra de Vida Saudable, en colaboración coa Rede de Universidades Promotoras de Saúde, desenvolverase o xoves 30 de outubro ás 19.00 horas na Aula Castelao. A entrada é libre e de balde ata completar a capacidade do espazo. Poderá asistir tanto membros da comunidade universitaria como público en xeral interesado en coñecer, aprender e falar sobre o cancro.

O profesor Alberto Ruano centrará a súa intervención nos factores que aumentan o risco de cancro. Pola súa parte, Carmen Durán abordará os recursos para a detección precoz do cancro en Galicia; mentres que Teresa Curiel pronunciará o relatorio 'Como tratamos o cancro nun servizo de Oncoloxía?'. A seguir, será a quenda de Manuel Portela cunha intervención titulada 'Cal é o papel de Atención Primaria na detección e o tratamento do cancro?'. A xornada contará tamén coa participación de Patricia Baños que profundará no impacto emocional que ten o proceso oncolóxico no paciente.

