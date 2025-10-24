A USC organiza unha xornada para conversar sobre a detección e prevención do cancro
A sesión desenvolverase o 30 de outubro, ás 19.00 horas, na Facultad de Medicina
L.R.
A identificación de factores de risco do cancro e o impacto psicolóxico nas persoas pacientes. Son cuestións que se abordarán a vindeira semana nun coloquio na Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade de Santiago baixo o título 'Falemos o Cancro'. Este foro, organizado pola Cátedra de Vida Saudable, en colaboración coa Rede de Universidades Promotoras de Saúde, desenvolverase o xoves 30 de outubro ás 19.00 horas na Aula Castelao. A entrada é libre e de balde ata completar a capacidade do espazo. Poderá asistir tanto membros da comunidade universitaria como público en xeral interesado en coñecer, aprender e falar sobre o cancro.
O profesor Alberto Ruano centrará a súa intervención nos factores que aumentan o risco de cancro. Pola súa parte, Carmen Durán abordará os recursos para a detección precoz do cancro en Galicia; mentres que Teresa Curiel pronunciará o relatorio 'Como tratamos o cancro nun servizo de Oncoloxía?'. A seguir, será a quenda de Manuel Portela cunha intervención titulada 'Cal é o papel de Atención Primaria na detección e o tratamento do cancro?'. A xornada contará tamén coa participación de Patricia Baños que profundará no impacto emocional que ten o proceso oncolóxico no paciente.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes