Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 25 de octubre, en Santiago?
Guadi Galego, PunkInfantil y concierto a favor de Alcer Coruña
Ya se han vendido todas las entradas para el concierto que da Guadi Galego esta noche en la Sala Capitol para sellar la gira Síntese Horizonte. Y por otra parte, PunkInfantil actúan a las 12 horas en el salón de actos de la biblioteca pública Ánxel Casal, con entrada libre y un repertorio para público familiar. Y hay un concierto de góspel solidario, organizado por Alcer Coruña a favor de la donación de órganos, a las 18:00 horas en el Centro Cívico de Santa Marta (entradas tienen un precio de 10 €).
La Real Filharmonía con El Barroquista
La Real Filharmonía de Galicia (RFG) actúa a las 18 horas en el Auditorio de Galicia para ofrecer un show didáctico con entradas a 3 euros. Miguel Ángel Cajigal, historiador conocido como El Barroquista (parte del equipo de la Cidade da Cultura), es el responsable del concepto y narración de un recital con Sebastian Zinca como director. El repertorio va a ofrecer obras compuestas por Beethoven, Biber, Händel, Price, Strauss hijo, Morricone, Beach, Herrmann y Martynov. Por otro lado, el espectáculo The Music of Morricone, Williams, Zimmer, llega hoy al Palacio de Congresos (19:30 h.; 38 euros) con una set list de fragmentos de grandes bandas sonoras del cine firmadas por los autores del título.
Concierto gratuito de las tunas de Derecho y Farmacia con invitados
El centro sociocultural de O Romaño (Trva. de Vista Alegre, 46) ofrece, desde las 18 horas, un concierto de entrada libre y gratuita, con las actuaciones de la Tuna Veterana de Farmacia de Santiago junto a la Tuna de Derecho de Sant., a quienes se suman como invitados los integrantes de la Tuna de Ingenieros Industriales de Gijón, formación llegada desde la vecina tierra de Asturias para la ocasión.
Manoele de Felisa con la coral de Rocha Forte
La coral de habaneras Rocha Forte y el cantante Manoele de Felisa cantan en la Igrexa de Conxo, a las 19.30 horas, en una cita de entrada libre impulsada por la Asociación Cultural Rocha Forter con el apoyo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia.
