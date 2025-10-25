Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor

La sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo jueves a una mujer acusada de falsedad en documentos públicos por haber tramitado de forma fraudulenta subvenciones con un valor total de 102.380 euros, que correspondían a casas del mayor y casas nido. El Ministerio Fiscal pide para ella cinco meses de prisión y cinco meses de multa con cuota diaria de 12 euros, lo que asciende a alrededor de 1.800 euros en total.

Los hechos por los que se le acusa se remontan a agosto de 2018, cuando incluyó como socios de una cooperativa a siete personas y les atribuyó una contribución de 200 euros a cada una, lo que no era cierto, según recoge la Fiscalía en su escrito. Esa acta notarial fue presentada con su documentación adjunta en el Registro Central de Cooperativas de la Xunta.

Con el fin de simular la identidad de dichas personas, creó de forma fraudulenta varias cuentas de correo electrónico, que utilizaba --de forma no autorizada-- para relacionarse con la Xunta en expedientes de subvenciones y ayudas públicas.

Las cinco solicitudes que tramitó estaban vinculadas a casas del mayor y casas nido (4 en ayuntamientos de A Coruña y una en Lugo) y resultaron en un total de 102.380, que la Xunta le llegó a conceder, pero no a ingresar. Inspectores de la Administración autonómica detectaron la falsificación de firmas en los expedientes tramitados.

En base a los hechos descritos, la Fiscalía pide para la acusada cinco meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Asimismo, solicita cinco meses de multa con cuota diaria de 12 euros con sujeción, en caso de impago, a la responsabilidad personal subsidiaria.