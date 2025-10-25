Al banquillo en Santiago una mujer por fraude en subvenciones: más de 100.000 euros para casas del mayor
Incluyó como socios de una cooperativa a siete personas y les atribuyó una contribución de 200 euros a cada una
Agencias
La sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo jueves a una mujer acusada de falsedad en documentos públicos por haber tramitado de forma fraudulenta subvenciones con un valor total de 102.380 euros, que correspondían a casas del mayor y casas nido. El Ministerio Fiscal pide para ella cinco meses de prisión y cinco meses de multa con cuota diaria de 12 euros, lo que asciende a alrededor de 1.800 euros en total.
Los hechos por los que se le acusa se remontan a agosto de 2018, cuando incluyó como socios de una cooperativa a siete personas y les atribuyó una contribución de 200 euros a cada una, lo que no era cierto, según recoge la Fiscalía en su escrito. Esa acta notarial fue presentada con su documentación adjunta en el Registro Central de Cooperativas de la Xunta.
Con el fin de simular la identidad de dichas personas, creó de forma fraudulenta varias cuentas de correo electrónico, que utilizaba --de forma no autorizada-- para relacionarse con la Xunta en expedientes de subvenciones y ayudas públicas.
Las cinco solicitudes que tramitó estaban vinculadas a casas del mayor y casas nido (4 en ayuntamientos de A Coruña y una en Lugo) y resultaron en un total de 102.380, que la Xunta le llegó a conceder, pero no a ingresar. Inspectores de la Administración autonómica detectaron la falsificación de firmas en los expedientes tramitados.
En base a los hechos descritos, la Fiscalía pide para la acusada cinco meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Asimismo, solicita cinco meses de multa con cuota diaria de 12 euros con sujeción, en caso de impago, a la responsabilidad personal subsidiaria.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes