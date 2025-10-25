Cancelan actividades en centros socioculturales de Santiago porque no hay monitores

Usuarios de la red de centros socioculturales de Santiago han denunciado en las últimas horas la cancelación de actividades en las que están matriculados. Una vecina del Ensanche señalaba que recibió una llamada telefónica del servicio para comunicarle que sus clases semanales de informática «quedan suspendidas hasta nuevo aviso». Las incidencias se producen en el marco de las deficiencias que sufre el servicio desde hace meses debido a los problemas de solvencia de la empresa concesionaria, que ya en más de una ocasión solicitó la rescisión del contrato con el Concello.

Consultado por este medio sobre la denuncia de los usuarios, el gobierno local indicó ayer que «hai algunhas actividades para as que faltaron monitores», lo cual ha provocado la cancelación de las mismas. Desde Raxoi aseguran que «solicitóuselle toda a información á empresa para avaliar as medidas a adoptar».

Mientras la situación no se normaliza, apuntan desde la Concellería de Centros Socioculturais, que capitanea Xan Duro (Compostela Aberta), «optouse por avisar ás persoas usuarias da suspensión da actividade, para evitar desprazamentos aos centros e que non tiveran a actividade». Desde el Concello aseguran que «a intención do departamento é que as horas perdidas sexan recuperadas».

El PSOE denunciaba hace unas semanas que en el Centro Sociocultural de Santa Marta «78 personas se quedaron sin sus clases por falta de monitores», mientras que en centros rurales como A Gracia, «el servicio dejó de prestarse por completo». Los socialistas denunciaban el «desmantelamiento» del servicio de actividades socioculturales del Ayuntamiento, «especialmente desde el uno de octubre», por la «falta de monitores» y la «interrupción del servicio» en algunos centros, tanto en la ciudad como en el rural.

También el PP denunció la situación. El edil José Ramón de la Fuente tachaba de «indolente, opaca y caótica, además de negligente e irresponsable», la gestión de los centros, por lo que le pidió a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que tome el control de la gestión y cese a Xan Duro, el concejal responsable. Este servicio arrastra problemas desde el pasado otoño, cuando una de las empresas concesionarias comenzó a acumular retrasos en los pagos al personal. Raxoi prepara una nueva licitación del servicio, pero la publicación del contrato se demoró más del previsto y tuvo que prorrogarse el vínculo con las actuales concesionarias.