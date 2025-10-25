El Centro de Protonterapia entra en la fase decisiva: instalación del acelerador

Año y medio después de comenzarse las obras y con dos búnkeres ya erigidos junto al Hospital Clínico, el Centro de Protonterapia entra en la fase decisiva con la instalación del acelerador, el primero de la Sanidad Pública de España. A Santiago han llegado 12 contenedores con el material necesario para situar el acelerador, que ya está listo en Bélgica para ser enviado a Galicia.

El proyecto es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión y el que se encuentra en un estado más avanzado de los nueve proyectos del sistema nacional de salud, con la previsión de su puesta en marcha en el tercer trimestre del próximo año para atender a pacientes de Galicia, Asturias, Castilla y León y norte de Portugal. La protonterapia es una modalidad especial de radioterapia que emplea un haz de protones que permiten, en determinados casos, impartir la dosis de radiación adaptándose mejor a la zona de tratamiento y disminuir los efectos adversos.

Uno de los dos búnkeres en el edificio en Santiago del Centro de Protonterapia de Galicia. / Cedida

La infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021-2027. El Gobierno gallego destina casi 20 millones a un proyecto para incorporar la protonterapia en su cartera de servicios que se complementa con la equipación aportada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 45,5 millones de euros.

A finales de septiembre el Centro superó la verificación de cuatro expertos en construcción e instalación de Ion Beam Applications (IBA), compañía líder en tecnología de terapia de protones. Los especialistas desplazados hasta Santiago comprobaron los dos búnkeres ya construidos y valoraron que las instalaciones del edificio reúnen todos los requisitos técnicos para albergar sus equipaciones.

Con su visto bueno, trabajarán nueve profesionales de la compañía que ya están instalados en Galicia y que formarán parte del cuadro técnico responsable de la instalación del acelerador de protones ProteusOne en el Centro de Protonterapia de Galicia durante el próximo año. De esta forma, llevarán a cabo la fase de instalación y puesta en marcha del ciclotrón, que se espera que comience a funcionar durante el próximo ejercicio, pudiendo tratar a partir de entonces a una media de 250 pacientes al año.