Dano Cerebral celebra ‘30 anos construíndo dignidade’

Usuarios da asociación compostelá conmemoran mañá o día desta doenza, para a que piden un código diagnóstico á alta hospitalaria

Usuarios e membros de Dano Cerebral Santiago no acto reivindicativo do pasado ano no Obradoiro.

Usuarios e membros de Dano Cerebral Santiago no acto reivindicativo do pasado ano no Obradoiro. / Antonio Hernández

K. Martínez

Santiago

A asociación Dano Cerebral Santiago conmemora este domingo o día desta doenza cun encontro no hotel Oca Puerta del Camino, ao que están convidadas todas as pesoas e familias con dano cerebral adquirido da entidade, así como voluntarios e colaboradores, e no que se dará lectura ao manifesto 30 anos construíndo dignidade, posto que este 2025 cúmprense tres décadas da federación Dano Cerebral Estatal que agrupa a todo o movemento asociativo en España, e ao longo das cales as persoas afectadas e as súas familias foron creando espazos de apoio, comprensión e defensa dos seus dereitos.

O encontro de Santiago, que comezará ás 11:00 horas da mañá, contará con música en directo para, ás 12:00 do mediodía, ler un manifesto que este ano centra as súas reivindicacións na necesidade de contar cun código diagnóstico á alta hospitalaria, xa que as persoas que sofren un ictus, un traumatismo craneoencefálico ou un tumor cerebral, e teñen secuelas non son identificadas con ese dano cerebral adquirido.

Dificultade no acceso aos recursos

Algo que, segundo inciden desde Dano Cerebral Galicia, complica o acceso aos recursos de atención máis axeitados a esta discapacidade.

Volvendo á asociación compostelá, a entidade lembra que a conmemoración se leva a cabo desde 2007, cando o Consello de Ministros oficializou o 26 de outubro como data para dar visibilidade ao colectivo de personas con esta discapacidade.

Dano Cerebral Santiago conmemorará tamén o Día Mundial do Ictus, que ten lugar o 29 de outubro, e no que se dá visibilidade á enfermidade que é a primeira causa de dano cerebral. De feito, case o 85% dos casos de dano cerebral adquirido son debidos a un ictus, moi por diante dos traumatismos cranioencefálicos, tumores cerebrais ou infeccións.

O ictus, primeira causa de discapacidade

O ictus representa actualmente a primeira causa de discapacidade en forma de dano cerebral, a primeira de falecemento en mulleres, e se calcula que cada ano en España 24.000 persoas perden a vida e máis de 34.000 desenvolven unha discapacidade por esta patoloxía, aínda que menos da metade da poboación recoñecería os síntomas dun ictus.

Por iso, e para dar visibilidade a esta enfermidade, a asociación estará o mércores nos hospitais e nalgúns centros da área sanitaria compostelá con puntos de información. Serán o Clínico de Santiago, o Hospital do Barbanza, e os centros de saúde de A Estrada, Lalín, Arzúa, Mazaricos e Rianxo.

