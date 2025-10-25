Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doscientos congresistas en las IV Jornadas de Optometría en Santiago

Esther Amaro Quireza, presidenta del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia.

Esther Amaro Quireza, presidenta del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia. / Cedida

Redacción

Santiago

Santiago acoge durante este fin de semana la cuarta edición de las Jornadas de Optometría organizadas por el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, y en las que está previsto que participen más de doscientos congresistas.

El encuentro, en el hotel Oca Puerta del Camino, arrancará a las 09:30 horas de hoy con la intervención de la presidenta del colegio, Esther Amaro Quireza; la jefa territorial de Sanidade de la provincia de A Coruña, Cristina Pérez; el diputado del PSdeG y secretario general de los socialistas de Santiago, Aitor Bouza; la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Iria Carreira, y la decana de la Facultad de Óptica de la USC, María Jesús Giráldez.

Profesionales de reconocido prestigio

Durante estos dos días, catorce ponentes compartirán sus experiencias clínicas en una cita que, según indica Esther Amaro, ha supuesto todo un reto retomar tras seis años de parón por la pandemia, y que considera fundamental para fomentar la formación entre colegiados y estudiantes de Óptica y Optometría gallegos. Para ello contarán con profesionales muy destacados de la comunidad, pero también de Portugal y de otros puntos del territorio español.

