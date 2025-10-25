Éxito del Día de las Bibliotecas en Santiago y del tributo a García Lorca

La estatua de Federico García Lorca (1898 - 1932) en el paseo de la Alameda fue acompañada ayer por mil abrazos durante un acto para recordar su nexo con Galicia y aquel 25 de octubre de 25 de 1916, el de su primera visita a Santiago. Este encuentro a la vera de la escultura diseñada pro el lucense Álvaro de la Vega fue encabezado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao.

Jesús Prieto

Estudiantes en la Alameda

Estuvieron acompañadas de más personas de la corporación municipal y del editor Henrique Alvarellos, gran valedor del nexo compostelano del poeta andaluz, para quien más de una vez ha reclamado un lugar de carácter museístico en Compostela, cuestión que late desde hace años en busca de respuesta. En la cita del llamado Día de Lorca en Galicia, impulsado por Alvarellos Editora, participó también alumnado del IES Antonio Fraguas, con una puesta en escena donde hubo música y teatro, algo lógico al honrar a un escritor que a su vez era pianista y dramaturgo (bien sabe de ello la Praza da Quintana, a donde llegó Lorca con La Barraca).

La alcaldesa (al centro de blanco), junto a ediles y más partícipes del tributo a Lorca. / Jesús Prieto

Esa reivindicación del autor de libros como Romancero gitano y Poeta en Nueva York, se centró en aludir a Seis poemas galegos, la obra que, con ayuda de amistades literarias, plasmó por escrito en gallego su especial conexión con Galicia, poemario que tiene ediciones tanto desde Alvarellos como en Teófilo Edicións (sello que acaba de lanzar una carpeta especial con esos versos).

Recorrido para ver joyas bibliográficas de la Catedral. / Jesús Prieto

Día de las Bibliotecas

Ese encuentro literario en Santiago coincidió con el programa de actividades en varios centros compostelanos al hilo del Día de las Bibliotecas, que tuvo por lema Contra la desinformación: bibliotecas.

La efeméride tuvo eco igual en centros laicos que religiosos, de hecho, en estos últimos se celebró con una actividad pionera. «Esta primera edición ha ido muy bien», así valora para EL CORREO la responsable técnica de la Biblioteca Franciscana de la Provincia de Santiago, Carmen Martínez Vázquez, la primera edición de la jornada de visitas guiadas a bibliotecas eclesiásticas compostelanas. Incluyó a Elena Novás para tutelar el recorrido didáctico por la biblioteca de la Catedral, ya que los grupos inscritos visitaron ambos espacios de forma alterna.

Visita a la biblioteca franciscana. / Jesús Prieto / Jesu

«El próximo año se sumará a la iniciativa la Biblioteca del Instituto Teológico Compostelano», aclara Martínez Vázquez satisfecha por el lleno de la convocatoria para conocer un recinto que guarda valiosos incunables (libros impresos antes del enero de 1501).

Encuesta en la biblioteca Ánxel Casal

La Ánxel Casal también se sumó a la celebración del Día de las Bibliotecas, con una visita guiada, más una ruta desde allí a cargo de Manuel Gago para hablar de la mitología compostelana, y un concierto en el interior protagonizado por Paco Nogueiras, entre más actos. Allí, una tacada de personas usuarias del centro nos recomendaron estas lecturas. Iago Suárez: «Futuro imperfecto, de Xulia Alonso, el libro en que se basa Romería, la película de Carla Simón»; Juan José Ulloa: «Me gustó mucho Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé»; y María Blanco: «Recomendaría El día que murió Marilyn, de Terenci Moix».

La Ánxel Casal premió con lotes de libros a las personas asociadas que más obras de su fondo han leído en lo que va de año 2025.