Ghaleb Jaber Ibrahim comparte el galardón de la Academia de Televisión en los Premios Talento 2025

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha fallado en su última reunión los Premios Talento 2025. Los galardones reconocen «la excelencia de profesionales que, detrás de las cámaras, contribuyen de forma decisiva al valor del audiovisual español».

Este año uno de los galardones ha recaído en el fundador y presidente de la productora gallega CTV, Ghaleb Jaber Ibrahim. El profesional agradece la distinción y comparte el reconocimiento con todo el sector audiovisual gallego, que ha crecido exponencialmente en los últimos 40 años desde la creación de Televisión de Galicia. «Los profesionales gallegos, creativos y técnicos, han trabajado incansablemente para exportar la capacidad productiva de Galicia al resto del mundo, más accesible actualmente gracias a las plataformas», afirma.

El resto de premiados son Gema R. Neira (guionista y directora de desarrollo de Bambú Producciones); Pere Vila (doctor ingeniero en Telecomunicaciones y mentor en aplicaciones IA); Esther González (directora de casting de Shine Iberia); Jorge Ventosa (director de producción de 7 y Acción); Paloma Juanes (representante de artistas); Lola Molina (directora de antena de Atresmedia); Óscar Montesinos (director de fotografía); Fernando Castelló (regidor); Idoia Bilbao (jefa de contenidos de Castilla-La Mancha Media); Juan de Dios Mellado (director general de RTVA); y Pilar Cerisuelo (productora ejecutiva de Unicorn Content).

Los Premios Talento de la Academia son propuestos por los académicos y votados anualmente por su Junta Directiva. Para poder optar a este galardón, el candidato debe haber desempeñado su labor profesional detrás de las cámaras con brillantez y reconocimiento general.