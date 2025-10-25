MÚSICA
El intrigante post de la sala Malatesta
Tras 37 semanas sin mensajes, el local reactiva su Instagram para lanzar un cartel que suma ya más de 500 ‘Me gusta’
Tras 37 semanas respecto a su anterior post, la sala Malatesta activó hace dos días su cuenta en Instagram al difundir un mensaje tan escueto como intrigante, basado en un mero cartel con su nombre sin que digan nada al respecto de si va a retomar su actividad de conciertos, ya que hasta la clausura era uno de los locales más importantes de la escena musical de Santiago.
Misterio
Ese movimiento en redes suma en dos días online más de medio millar de «Me gusta» y una quincena de comentarios, la mayor parte de alegría, entre los cuales hay uno de la promotora gallega Galunk Producións, otro del estudio gráfico Pixelinphoto y alguno que otro haciendo la gran pregunta: «Reabrides ou?», como escribe un usuario llamado Bruno Maceiras Castrillón, cuestión sin respuesta, por ahora. Al contactar desde EL CORREO GALLEGO por dos vías con este local compostelano de la Rúa de San Lourenzo, no se ha obtenido respuesta alguna hasta el momento.
Orden municipal
En otra de sus plataformas digitales de la sala Malatesta, su perfil en Facebook, no hay actividad desde el pasado 4 de marzo, fecha en la que el local lanzó un mensaje para anunciar un concierto de Porretas, si bien esa red ha ido quedando en desuso en sus comunicaciones en favor de Instagram.
El cese de actividad temporal del local llegó tras una orden municipal lanzada a primeros de año indicando que la sala debía cerrar para de esa manera encarar trabajos de mejora en sus instalaciones como una adecuación en las condiciones de aislamiento acústico, exigencia de la que están muy pendientes las entidades vecinales, entre otros aspectos a examinar.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes