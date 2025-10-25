El intrigante post de la sala Malatesta

Tras 37 semanas respecto a su anterior post, la sala Malatesta activó hace dos días su cuenta en Instagram al difundir un mensaje tan escueto como intrigante, basado en un mero cartel con su nombre sin que digan nada al respecto de si va a retomar su actividad de conciertos, ya que hasta la clausura era uno de los locales más importantes de la escena musical de Santiago.

Misterio

Ese movimiento en redes suma en dos días online más de medio millar de «Me gusta» y una quincena de comentarios, la mayor parte de alegría, entre los cuales hay uno de la promotora gallega Galunk Producións, otro del estudio gráfico Pixelinphoto y alguno que otro haciendo la gran pregunta: «Reabrides ou?», como escribe un usuario llamado Bruno Maceiras Castrillón, cuestión sin respuesta, por ahora. Al contactar desde EL CORREO GALLEGO por dos vías con este local compostelano de la Rúa de San Lourenzo, no se ha obtenido respuesta alguna hasta el momento.

Orden municipal

En otra de sus plataformas digitales de la sala Malatesta, su perfil en Facebook, no hay actividad desde el pasado 4 de marzo, fecha en la que el local lanzó un mensaje para anunciar un concierto de Porretas, si bien esa red ha ido quedando en desuso en sus comunicaciones en favor de Instagram.

El cese de actividad temporal del local llegó tras una orden municipal lanzada a primeros de año indicando que la sala debía cerrar para de esa manera encarar trabajos de mejora en sus instalaciones como una adecuación en las condiciones de aislamiento acústico, exigencia de la que están muy pendientes las entidades vecinales, entre otros aspectos a examinar.