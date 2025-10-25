La oferta de Pérez Rumbao para comprar el Grupo Yáñez se limita a Santiago y A Coruña

La oferta presentada por el Grupo Pérez Rumbao para adquirir la unidad productiva de Yáñez –concesionario de la marca Volkswagen en Santiago, A Coruña y Ferrol–, en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio, «está circunscrita exclusivamente a sus centros de trabajo de A Coruña y Santiago de Compostela». Así consta en uno de los documentos incluidos en el procedimiento concursal que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de A Coruña, con lo cual, Pérez Rumbao, compañía líder en el sector de la automoción en Galicia, descarta la continuidad del concesionario que actualmente Yáñez opera, en Ferrol, bajo la firma Gándara Motor.

«O centro de traballo de Ferrol quedaría sen actividade, sendo Compostela e A Coruña as cidades con concesionario da marca Volkswagen. Non obstante, non temos certeza de que continúen exactamente nas mesmas instalacións da empresa Yáñez», sostienen desde CIG-Industria.

Experiencia en el sector

En la oferta realizada se detalla que «el oferente, y el grupo al que pertenece, cuenta con solvencia económica acreditada y dispone de los medios humanos y técnicos necesarios para dar continuidad a la UPA incluyendo un equipo de 92 empleados con experiencia en el sector». «Cuenta asimismo», añaden, «con los recursos financieros suficientes para afrontar la adquisición de la UPA y proceder a su posterior explotación».

En lo respecta al grupo al que pertenece el oferente, también se reseña que «cuenta con más de 2.000 empleados, un patrimonio neto superior a los 111 millones de euros y un resultado consolidado del ejercicio 2024 que excede de los 17 millones de euros de beneficio».

25 subrogados

Asimismo, en el apartado que hace referencia a los «25 contratos de trabajo en vigor suscritos entre Yáñez y los empleados exclusivamente vinculados a la actividad de la UPA (Unidad Productiva) en sus centros de Santiago y A Coruña», en cuya relación destaca que 17 de ellos corresponden al concesionario del Grupo Yáñez situado en el Viaducto de A Rocha, en Santiago, mientras que los ocho restantes son trabajadores del centro situado en A Grela, A Coruña.

En este sentido, la oferta contempla que «no se subrogará en los contratos de trabajo de cualquier otro centro de trabajo de la concursada [Yáñez] ni en los del personal indirecto, toda vez que el oferente [Grupo Pérez Rumbao] ya cuenta con trabajadores que ejerzan esas actividades y el asumirlos imposibilitaría la viabilidad económica de la UPA adquirida».

Nuevo empleador

En este apartado, también se detalla que «todos los trabajadores seleccionados pasarán a depender del oferente como nuevo empleador, manteniendo íntegramente sus derechos laborales, antigüedad, salarios y condiciones de trabajo existentes a la fecha de transmisión». En cuanto a los trabajadores que no serán subrogados, en virtud del acuerdo de la extinción de los contratos de trabajo de Yáñez, «se fija una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades».

Más presencia en Santiago

A la espera de que el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña se pronuncie sobre la oferta presentada por Pérez Rumbao para adquirir la unidad productiva del Grupo Yáñez, de confirmarse la venta, la compañía líder del sector de la automoción en Galicia reforzaría aún más su presencia en Santiago, donde ya comercializa Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat. Además, bajo la firma Zina Móvil, también es concesionario de la marca china MG. A nivel global, en el amplísimo catálogo de Pérez Rumbao se aglutinan una veintena de enseñas de turismos y vehículos comerciales, así como otras tres de camiones.