De Toledo a Santiago para visibilizar la esclerosis múltiple: «Es una felicidad entrar en el Obradoiro»

Un grupo de 36 personas de la Asociación Torrijeña de Esclerosis Múltiple (ATORDEM) llegaron esta mañana, en torno a las 10.30 horas, a la Praza do Obradoiro tras hacer el Camino de Santiago. En este grupo hay dos mujeres con esclerosis múltiple que viajaron en joëlette, una silla con una única rueda, acompañadas de ocho personas. El resto son familiares y voluntarios. El domingo pasado viajaron en autobús desde Toledo a Tui y luego realizaron cinco etapas, parando en Porriño, Arcade, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón. Ayer, ya estaban en o Monte do Gozo.

«Es una felicidad entrar en el Obradoiro despúes de tantos kilómetros», asegura a EL CORREO GALLEGO Pedro G. Vázquez, representante de la asociación, que ya hizo el Camino en siete ocasiones. La última fue el año pasado en una marcha solidaria en apoyo a los enfermos de ELA.

Representantes de la Asociación Torrijeña de Esclerosis Múltiple tras hacer el Camino desde Tui. / Cedida

Pepi y Esmeralda son los nombres de las dos mujeres que sufren la enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal. «Esmeralda, que puede caminar unos pasos, consiguió entrar por su cuenta en la Catedral con ayuda», comenta Pedro, quien asegura que «ambas estaban muy contentas».