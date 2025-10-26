Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abeiro exige justicia para Gosu, sacrificado habiendo «alternativa»

La asociación convoca una protesta para este domingo ante el Refuxio de Bando tras confirmar la muerte del animal

Imagen del perro sacrificado en el Refuxio de Bando publicada en las redes de Abeiro.

Redacción

Santiago

La asociación Abeiro ha convocado para esta mañana de domingo, a partir de las 11:00 horas, una concentración ante el Refuxio de Bando en protesta por el sacrificio de Gosu. Un sacrificio que, según denuncia a través de sus redes sociales, era del todo evitable, puesto que existía «una alternativa legal y viable», ya que la propia entidad de Santiago había solicitado que le cedieran al perro, al contar con profesionales capacitados para su rehabilitación. Incide en que esta vía no suponía ninguna responsabilidad para el refugio.

Asunción de responsabilidades

Reclama al patronato del refugio el «cese o dimisión dos responsables do sacrificio do animal, novos protocolos que impidan sacrificios inxustos, colaboración real con entidades protectoras e transparencia e supervisión independente», e invita a la ciudadanía a sumarse a la petición de justicia para Gosu a través de la campaña en change.org.

Horas antes de anunciar la convocatoria de este domingo, a la que llama a acudir con flores y velas en memoria de Gosu, Abeiro confirmaba que el animal había sido sacrificado «tras un informe veterinario negativo e un informe etolóxico realizado sen transparencia, sen avisarnos, sen compartir conclusións nin datas». Recordaba que «insistimos en pedir que non o sacrificasen porque pensamos que o seu comportamento estaba condicionado polo medo, o illamento e a falta de estímulos», y advertía que continuarán «loitando para que ningún outro animal volva morrer por desidia, medo ou falta de vontade».

