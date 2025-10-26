Curiosidades de la gala del Premio Planeta 2025, con la compostelana Ángela Banzas finalista

Amén de la distinción como finalista del Premio Planeta de Novela 2025 a Ángela Banzas (Santiago, 1982) por Cuando el viento hable, el mundo de las letras en Galicia latió de otras formas en la gala del codiciado galardón.

Allí estuvieron además ese reciente 15 de octubre, protagonistas como Defreds (con pajarita), alias del vigués José Ángel Gómez Iglesias, la autora vasca de familia gallega Espido Freire, el hispano-venezolano Boris Izaguirre (y su pareja viguesa, Rubén Nogueira), el crítico literario Armando Requeixo o el escritor pontevedrés Manel Loureiro, ganador hace meses del Premio de Novela Fernando Lara (también del Grupo Planeta).

Hablan Manel Loureiro y Boris Izaguirre

«Del Fernando Lara al Planeta aunque son dos premios importantes hay un gran salto, el Planeta es el premio por excelencia del mundo de la literatura en español, es una fiesta de las letras y un punto de encuentro y reencuentro de escritores y escritoras. Antes del fallo siempre hay rumores desatados que normalmente no aciertan», dice Manel Loureiro en charla con este diario mientras habla con Izaguirre, que añade: «Me encanta venir al Planeta, me gusta más venir que pensar que lo pueda ganar algún día, ya fui finalista en 2007... Yo, aparte del nexo con Galicia por mi marido, estoy colaborando en Luar, con Gayoso, y me hace mucha ilusión porque es un programa mítico en la televisión de Galicia», indica mientras su marido esquiva salir en la foto.

A la izquierda: la escritora compostelana Ángela Banzas con el crítico mindoniense-santiagués Armando Requeixo. Al lado: Manel Loureiro y Boris Izaguirre. / X. S.

Bus con estrellas

Las protestas de apoyo a Palestina cortaron varias calles de Barcelona el 15 O., y los autobuses desde el hotel NH Constanza (base del evento) en lugar de recorrer 4,8 kilómetros hasta el lugar de la gala, hicieron 20 Km. Ello retrasó todo media hora y quien firma, tras desandar por un olvido, tuvo que subir al último bus, lleno de estrellas televisivas ya que el Grupo Planeta es accionista de Atresmedia (dueña de Antena 3). Allí, Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte, se pasó medio viaje en cuclillas en el pasillo para, móvil en mano, ayudar a quien conducía a sortear zonas cortadas mientras, en una tertulia cercana, el chef Alberto Chicote recomendaba novela negra de autores como Jo Nesbo y César Pérez Gellida.

Espido Freire y Defreds en el photocall de la gala del Premio Planeta de Novela 2025. / Cedidas

Menú y postre robado

El sabroso menú de la cena incluyó canelón de calabacines rellenos de bogavante; tagliata de solomillo a baja temperatura con parmentier de coliflor y boniatos; chocolate en cuatro texturas y frutos rojos; petit fours, café; y en copa: agua, vino blanco de Miranda d’ Espiells 2024, chardonnay ecológico DO Penedès; vino tinto Semon 1962, Crianza 2020, tempranillo y garnacha, DO Rioja; y Cava Semon 2015 brut vintage. Todo servido en mesas redondas de diez plazas, con áreas de prensa organizadas por criterio geográfico. Por cierto, en la comida del día previo tras la rueda de prensa en el Palau, en una mesa con periodistas se sentó un directivo del Grupo Planeta y como estuvo media comida ausente para saludar, el director de cierto periódico se comió su postre, fue hacerlo y... aparecer el susodicho, que terció con humor: «Has hecho bien, pediré otro para mí a la cocina». En ese acto con los medios del día 14 en el Palau de la Música Catalana, el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras recalcó que ese «es el único auditorio de conciertos Patrimonio de la Humanidad», y, ya en el aperitivo, brilló feliz: «Hacer un acto en el Palau exige mucho cuidado, pero hay que repetirlo en 2026», en alusión a un año que abrazará la edición número 75 de este galardón literario.

Postre del menú de la cena de gala de la ceremonia del fallo del Planeta 2025. Y abajo, parte de la hoja con la quiniela paar comensales. / X. S.

Quiniela y jurado

La ceremonia nocturna del fallo y entrega de los galardones juntó a unas mil personas en la sala Oval de Museu Nacional d’Art de Catalunya (Montjuic), una de las más grandes de Europa para actos sociales, con un órgano de 34 metros de longitud y 11 m. de alto, recinto donde el momento del fallo fue precedido de una quiniela en sentido literal, con la pertinente hoja a cada comensal para votar en sucesivos pasos hasta llegar al momento final (en juego, un lote de libros para quien acertase, que la organización envía a casa) de forma paralela al debate de un jurado del Premio Planeta 2025 formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López (directora de Editorial Planeta y secretaria con voto de este elenco), si bien, Eslava Galán y Blecua no estuvieron por respectivos percances de salud, “y siguieron la deliberación de forma telemática”.

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, con la ministra Díaz, Del Val, Banzas y José Crehueras, presidente del Grupo Planeta. / Quique García (EFE)

Datos llamativos y visita a Compostela

La intervención de Ángela Banzas al dar las gracias duró 4 minutos y 5 segundos, la del ganador, Juan del Val (premiado por Vera, una historia de amor), 6 min. y 18 seg. Del título triunfador se van a editar de inicio 210.000 ejemplares», del otro, «90.000», contó Carlos Creuheras, director de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta. El 4 de noviembre, se presentan en Madrid, el 5 llegan a las librerías y el 11 de noviembre, hilan un acto en Santiago (Hostal dos Reis Católicos en hora por concretar; dicho establecimiento, en sus días de hospital, centra parte de su novela, situada en días de la posguerra). Un millón de euros logra Juan Del Val como vencedor, 200.000 € Banzas como autora finalista.

Juan del Val y Ángela Banzas abrieron igual sus respectivos discursos de agradecimiento tras el fallo del Premio Planeta de Novela 2025: «Buenas noches, bona nit». Y aunque tuvieron prioridad al entrevistarles TV-3 y TVE, este periódico fue el primero en hablar con ella tras el fallo y antes de la primera (y concurrida) rueda de prensa. La pareja protagonista atendió a los medios hasta casi las dos de la mañana.

Parte del equipo de rostros televisivos de Atersmedia durante la gala del Premio Planeta 20245 en Barcelona. / Cedida

Entre la nómina de rostros televisivos que acudió a la gala del reciente 15 de octubre también se vio a Vicente Vallés, Gloria Serra, Roberto Brasero, José Yélamo, Roberto Leal, o Mamen Mendizábal... Vallés, por cierto, tiene nuevo libro, La caza del ejecutor, publicado poco antes de esta ceremonia, lo que le borró de las quinielas de este año, aunque no de las de 2026, pero esa, ya es otra historia.