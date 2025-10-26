España conmemora el Día del Daño Cerebral con un vecino de Bertamiráns: "En Sarela volví a nacer"

Protagonista este año del vídeo con el que se conmemora a nivel estatal el Día del Daño Cerebral Adquirido, Juan José Martínez tiene muy claro lo que supuso para él contactar con la asociación Dano Cerebral Santiago. «Recuerdo como si fuera hoy el primer día que entré en Sarela, es como si volviera a nacer, estaba enterrado en un pozo desde que sufrí el ictus y vi que había luz». Y es que, como subraya, «mi vida desde entonces ha sido totalmente distinta, tanto la mía como la de mi familia; no sé si mejor, pero desde luego no habríamos sufrido tanto».

Sobre esa difícil realidad que no quiere recordar, sobre su experiencia como ejemplo de que «todo tiene solución, solo hay que llamar a la puerta correcta y contar con profesionales que te guíen», y sobre las reivindicaciones del colectivo al que este año Juan José Martínez pone rostro desde Santiago para toda España, charlan con EL CORREO GALLEGO él y la directora de Dano Cerebral Santiago, Rocío García, coincidiendo con la conmemoración este domingo del día dedicado a esta discapacidad.

Un ictus con 32 años

Interrogado sobre por qué define como un nuevo nacimiento el día que entró en contacto con Sarela en 2019, explica que desde que en 2001 sufrió un ictus aún no cumplidos los 33 años había estado intentando llevar la vida normal que le recomendaron al alta hospitalaria, pero «en casa esa vida ya no existía, me mandaban ir a buscar algo, tardaba dos horas y volvía sin ello; mi familia y yo intentábamos justificarlo pensando que sería estrés, pero es que lo estaba haciendo todo al revés».

Asegura que «la vida normal la ves cuando llegas al centro, te explican por qué te suceden determinadas cosas y asumes tu realidad; yo aprendí a volver a andar, soy una persona luchadora, pero si la cabeza no está, la recuperación nunca llega». Afirma que «soy la misma persona, pero con las pautas que me han dado para entender mi nueva realidad, hoy estoy feliz y tranquilo; mi familia y yo somos los mismos, pero con cabeza», resume sonriendo porque al fin comprende todas esas situaciones inexplicables de las que nadie les había hablado y porque «me puedo olvidar de cosas, pero ahora priorizo, primero lo importante, y después el resto, y mantengo un orden».

Secuelas en gente joven, desorientada vitalmente

Agradecido de poder disfrutar de esta nueva vida, aconseja a quien pase por su misma situación que «acuda a profesionales que le guíen. Todo tiene solución, simplemente hay que llamar a la puerta correcta».

Su puerta fue la de Dano Cerebral Santiago, a la que a diario acuden personas como él, «xente xoven con secuelas que hoxe están perfectamente recoñecidas e que se poden evaluar; a persoa queda totalmente perdida, confusa, desorientada vitalmente», describe Rocío García, quien conoce bien la frustración de afectados como Juan José con un «dano cerebral invisible; aparentemente están ben, pero as secuelas a nivel cognitivo e intelectual nalgún caso son significativas».

Considera fundamental que se hable de esta afectación y enlaza con otra de las reivindicaciones del manifiesto de este año, la necesidad de que haya «un código diagnóstico á alta hospitalaria, é algo que vimos reclamando nestes trinta anos desde o movemento asociativo a nivel estatal».

Código diagnóstico al alta hospitalaria

Lamenta que pese a que Galicia parecía que iba a ser la primera comunidad en implantarlo, de momento esté paralizado, y recalca que «é moi importante porque facilita un itinerario do que esta persoa vaia a necesitar; e moito máis facil para solicitar a discapacidade e a dependencia» por ejemplo.

Más allá del código diagnóstico, Rocío Garcia indica que reclaman también una «coordinación sociosanitaria que permita unha atención universal e inclusiva», así como un censo con el número de personas con daño cerebral adquirido en España, puesto que se desconoce, y ello permitiría «crear políticas de mellora, de benestar para as persoas». Y recuerda que el manifiesto de este año incide en «dignidade para este colectivo, que implica primeiro o recoñecemento de que hai unhas secuelas e a necesidade de que se recuperen, que dispoñan dunha intervención que lles permita vivir coa maior dignidade posible», y que dependerá de cada caso, pero «hai algo común en todos eles, a necesidade desa primeira información».

Atención neuropsicológica

Dentro del equipo básico de rehabilitación, para el que siempre se piensa en fisioterapia, logopedia e incluso enfermería, Rocío García pone el acento en la figura del psicólogo clínico que preste una atención neuropsicológica, «con funcións para evaluar o dano cerebral, pero tamén outras patoloxías como o alzhéimer». Y es que, como apunta Juan José Martínez, «el neurólogo en el hospital hizo su trabajo, me operó y me trató, pero luego tiene que haber un protocolo, alguien que haga un seguimiento», para el que afortunadamente, según Rocío García, se contempla ya un proceso de asistencia integrado, «un dos hitos a nivel estatal porque só nós o temos, pero é papel aínda». En una asociación en la que «nos dan voz, nos dejan intervenir, que transmitamos lo que pensamos y lo que nos pasa, nos hace sentirnos valorados», y que fue la primera de España en encargar la lectura del manifiesto a sus usuarios.