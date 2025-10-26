Éxito de convocatoria de la Federación Down Galicia en su congreso en Santiago

Santiago se convirtió este fin de semana en capital del debate sobre educación inclusiva al acoger el congreso Construyendo el futuro de la educación: un derecho para todos y todas, organizado por la Federación Down Galicia.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Durante dos jornadas (viernes y sábado), profesionales de renombre a nivel estatal como Gerardo Echeita, Coral Elizondo y Antonio Márquez compartieron conocimiento y experiencia sobre la escuela inclusiva, tratando temas clave como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la neurodiversidad o los retos de la participación social. A preguntas de EL CORREO GALLEGO, el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, fue claro al elevar esta advertencia a modo de conclusión: «La educación inclusiva no avanza en España ni en Galicia, y si no se avanza, se retrocede».

Una de las mesas del Congreso / Cedida

Defensa del derecho a la educación inclusiva

El congreso contó también con la participación de Nuria Aparicio, vicepresidenta de la asociación Solcom, y el abogado Juan R. Zapatero, referente en la defensa del derecho a la educación inclusiva. Además, hubo mesas de debate con centros educativos gallegos y de otras partes de España, donde estudiantes y familias compartieron situaciones y buenas prácticas hoy en marcha.

Apoyo institucional

Tras la apertura institucional, en la que participó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a esta cita de dos días (reunió a 400 personas en el Palacio de Congresos) acudieron además la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; y el subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, Lucio Calleja, entre más asistentes.

Decálogo de conclusiones

Tras dos sesiones de contenido en esta cita organizada por la Federación Down Galicia, Pepa Lockhart, una estudiante con síndrome de Down, dio lectura a las conclusiones extraídas de las dos jornadas de este Congreso:

1. La educación inclusiva será una realidad cuando ninguna familia tenga que luchar por el derecho a la educación de su hijo o hija

2. La educación inclusiva no es un principio, es un derecho de las personas con discapacidad, independientemente de los apoyos que necesiten. Eso nunca puede ser una excusa

3. La inclusión necesita valentía y decisión de los poderes públicos

4. Es necesaria la reconversión de los Centros de Educación Especial en centros de apoyo dentro de un sistema educativo único

5. La diversidad es la realidad y la educación es la dignidad de las personas

6. La educación inclusiva es la voluntad colectiva de hacerla suceder

7. Lo importante en un aula son las cualidades, no los informes

8. El alumnado es uno de los recursos más potentes para la inclusión

9. En el corazón de la inclusión está el sentido de pertenencia

10. Cada persona aporta al aula su propia identidad

11. El DUA no es una receta de recursos, es un compromiso ético con la diversidad

12. El DUA no se limita a eliminar barreras visibles, también nos obliga a cuestionar las barreras invisibles

13. La inclusión no se improvisa, se diseña

14. La escuela inclusiva no se mide por lo que adapta, sino por lo que transforma

15. Vamos a crear la sociedad que queremos desde las escuelas

16. No nos lo están poniendo fácil, pero estamos dispuestos a luchar y a conseguirlo.