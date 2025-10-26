Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la emblemática plaza abandona el lugar

Parece que la presión y las denuncias en los últimos días de los vecinos y comerciantes de Cervantes en relación al hombre que desde hace meses vivía semidesnudo en la emblemática plaza del casco antiguo, han surtido su efecto. Esta persona sin hogar, que hacía sus necesidades en el lugar fuera la hora que fuera, se había convertido en un problema de salud pública en Santiago debido a sus comportamientos, pero todo parece indicar que desde este domingo, los residentes de la zona pueden respirar un poco más tranquilos después de que haya abandonado el lugar durante la tarde del sábado.

El hombre llevaba varios meses en la praza de Cervantes / El Correo Gallego

Los vecinos lo vieron marcharse

"Hemos visto como el indigente de Cervantes se iba por el Preguntoiro abajo". Son palabras de alivio de una vecina a El Correo Gallego tras ver como el hombre se marchaba del lugar con todos sus enseres durante el día de ayer. Tal y como explica esta mujer, en el vecindario se hablaba este sábado de que "el hombre dijo que se iba de Santiago", aunque también circulaba la versión de esta persona "se cambiaba porque iba a pasar la Carrera Pedestre este domingo".

Fuera cual fuera el motivo, este diario pudo comprobar esta mañana de domingo que efectivamente el hombre ya no está en Cervantes ni en los alrededores de la zona monumental, por lo que la icónica plaza parece que, de momento, por fin vuelve a la normalidad.