A veciñanza de Santiago coñece os avances do Plan especial do Camiño francés
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, presidiu este venres 24 de outubro, un encontro na parroquia da Sabugueira onde se explicaron modificacións na redacción do documento
ECG
Ducias de veciños e veciñas de Santiago asistiron a un encontro convocado polo Concello na Sabugueira para dar conta dos avances na redacción do Plan especial director de ordenación e rehabilitación do Camiño francés de Santiago. A delegación institucional estivo presidida pola propia alcaldesa, Goretti Sanmartín, xunto con tres membros do goberno cuxas áreas están implicadas: o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, a concelleira de Medio Rural, Pilar Lueiro, e o concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez. Pola parte técnica, desprazáronse ata esta parroquia compostelá a directora de área de Urbanismo, Ana Prieto, a xefa de sección de Xestión Urbanística, Pilar Rubín, e a arquitecta do Consorcio que dirixe a redacción do documento, Lourdes Pérez.
Na asemblea aberta a toda a veciñanza, que tivo lugar o venres 24, deuse conta dos avances no plan especial director, un documento que foi aprobado inicialmente no ano 2022. Despois dun amplo proceso de diálogo coa veciñanza, e tras escoitar as súas demandas, o documento incorpora unha serie de modificacións que foron explicadas neste encontro e que teñen como obxectivo compatibilizar a protección do patrimonio cultural coas necesidades das persoas que viven na zona.
O goberno tamén informou das actuacións que se puxeron en marcha e as que están previstas na parroquia e, como é habitual en todos os encontros coas entidades e veciñanza, recolléronse as demandas das asistentes co obxectivo de seguir mellorando a calidade de vida e dos servizos das persoas que habitan o rural compostelán.
