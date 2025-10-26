Verea, ante o aumento da inseguridade en Santiago: «O meu goberno contará con máis presenza policial nas rúas»
O popular Verea mantivo unha reunión no Parlamento con representantes das asociacións de veciños Raigame e Fonseca, e Fegacústica, para abordar o aumento da inseguridade na cidade
L.R.
Co obxectivo de «evitar o aumento da inseguridade», o líder do PP de Santiago, Borja Verea, insiste en que o seu goberno «porá en marcha as medidas necesarias para que Santiago conte con máis presenza policial nas súas rúas». Ao respecto asegura que «levamos máis de dous anos advertindo do incremento de problemas que perturban a normal convivencia na cidade, pero o goberno do BNG e CA sempre dá a mesma resposta, dicindo que non é certo que existan estes problemas e acusándonos de alarmistas».
Verea mostrouse sorprendido polas últimas declaracións de Goretti Sanmartín, nas que aseguraba que «moita policía crea alarma entre a veciñanza», cando «nós levamos tempo insistindo en que hai que incrementar a presencia policial e vixilancia na cidade, ademais de aumentar efectivos e mellorar e instalar cámaras de vídeo vixilancia que graven, como fan outras cidades, e de modernizar e mellorar a iluminación», engadiu.
Esta situación foi abordada nunha reunión no Parlamento de Galicia, onde analizaron tamén o aumento do ruído nas rúas compostelás, sobre todo, pola noite. Entre os asistentes atopábanse Roberto Almuiña, da Asociación de Veciños de Fonseca; Patricia Quintás, de Raigame; e un representante de Fegacústica; e polo Grupo Parlamentario Popular, acompañando a Verea, estaban as tamén deputadas Katherinie Varela e Felisa Rodríguez.
Verea subliñou que «tal e como nos trasladan, cada vez son máis as situacións complicadas que alteran a convivencia e xeran alarma entre veciñas e veciños», xa que se producen altercados na vía pública; increpacións a veciños; acampadas na rúa de persoas sen fogar, que pernoctan baixo os soportais; narcopisos e «menudeo» de estupefacientes, unha cuestión que lles preocupa especialmente e que, segundo aseguran, «tamén se produce a plena luz do día»
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»