Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 27 de octubre, en Santiago?

Conferencia «Franco» de Julián Casanova

Conferencia «Franco» de Julián Casanova / CEDIDA

El Correo Gallego

Julián Casanova habla sobre Franco

POLÍTICA E HISTORIA. La sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, propone, a las 19.30h., una conferencia organizada por el Ateneo de Santiago, con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University de Budapest (Hungría).

Casanova hablará sobre Franco. Presenta al ponente el catedrático de Historia de la USC Lourenzo Fernández Prieto.

Y ya el miércoles, a la misma hora, en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia, el salón de actos Isaac Díaz Pardo del Ateneo, situado en la Praza de Salvador Parga, 4 (2º piso), se acoge una charla de Nicolás González Casares, diputado en el Parlamento Europeo por el PSdeG.

Muestra sobre García Lorca y Galicia

EXPOSICIÓN. La exposición titulada Lorca y Galicia: 90 aniversario de la primera edición de ‘Seis poemas galegos’, abierta en el Claustro Alto del Colegio de Fonseca, puede visitarse hasta el 28 de noviembre, en horario de lunes a viernes, de 11.00 horas a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 horas, con entrada libre.

Es parte del ciclo Outono Cultural que organiza la USC y da contexto sociocultural a la edición de ese histórico poemario lanzado hace 90 años que estrechó el nexo entre el poeta granadino y Galicia.

Debate en el auditorio del CGAC sobre coleccionismo y arte

‘ABERTO 2025’. Bajo la coordinación de Lucía Carballeda Suárez (Contemporánea) y Gema Baños (CGAC), el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) ofrece en su Auditorio, a las 19 horas, con entrada libre, un coloquio sobre coleccionismo.

Dentro del programa de Aberto 2025, los coleccionistas Ana Isabel Álvarez Goyanes y Luis Miguel López Rodríguez, ambos residentes en Monforte de Lemos, conversarán con el historiador del arte Pedro de Llano Neira sobre su pasión por el mundo del arte.

Animales y bestiarios en una edad media simbólica

Animales y bestiarios en una edad media simbólica / CEDIDA

Especialistas de Literatura Medieval y de Historia del Arte

FILOLOGÍA. El Salón de Grados de la Facultad de Filología ofrece, desde las 10 horas, una jornada con especialistas de Literatura Medieval y de Historia del Arte de la USC y de otras universidades, juntos para compartir debate bajo el lema Animales y bestiarios en una edad media simbólica.

