Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 27 de octubre, en Santiago?
Julián Casanova habla sobre Franco
POLÍTICA E HISTORIA. La sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, propone, a las 19.30h., una conferencia organizada por el Ateneo de Santiago, con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University de Budapest (Hungría).
Casanova hablará sobre Franco. Presenta al ponente el catedrático de Historia de la USC Lourenzo Fernández Prieto.
Y ya el miércoles, a la misma hora, en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia, el salón de actos Isaac Díaz Pardo del Ateneo, situado en la Praza de Salvador Parga, 4 (2º piso), se acoge una charla de Nicolás González Casares, diputado en el Parlamento Europeo por el PSdeG.
Muestra sobre García Lorca y Galicia
EXPOSICIÓN. La exposición titulada Lorca y Galicia: 90 aniversario de la primera edición de ‘Seis poemas galegos’, abierta en el Claustro Alto del Colegio de Fonseca, puede visitarse hasta el 28 de noviembre, en horario de lunes a viernes, de 11.00 horas a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 horas, con entrada libre.
Es parte del ciclo Outono Cultural que organiza la USC y da contexto sociocultural a la edición de ese histórico poemario lanzado hace 90 años que estrechó el nexo entre el poeta granadino y Galicia.
Debate en el auditorio del CGAC sobre coleccionismo y arte
‘ABERTO 2025’. Bajo la coordinación de Lucía Carballeda Suárez (Contemporánea) y Gema Baños (CGAC), el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) ofrece en su Auditorio, a las 19 horas, con entrada libre, un coloquio sobre coleccionismo.
Dentro del programa de Aberto 2025, los coleccionistas Ana Isabel Álvarez Goyanes y Luis Miguel López Rodríguez, ambos residentes en Monforte de Lemos, conversarán con el historiador del arte Pedro de Llano Neira sobre su pasión por el mundo del arte.
Especialistas de Literatura Medieval y de Historia del Arte
FILOLOGÍA. El Salón de Grados de la Facultad de Filología ofrece, desde las 10 horas, una jornada con especialistas de Literatura Medieval y de Historia del Arte de la USC y de otras universidades, juntos para compartir debate bajo el lema Animales y bestiarios en una edad media simbólica.
